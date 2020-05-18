В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В понедельник, 18 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре depositphotos.com

Свет отключат по таким адресам:

Центральный район:

улица Старокозацкая, 65;

улица Юрия Савченко, 1.

Чечеловский район:

улица Бобровая, 18;

улица Голубиная, 1-15, 2-16, 20-30;

улица Извилистая, 19-29, 30-44, 33-45, 46-60;

переулок Игнатьевский 1-5, 2-4;

улица Кронштадская, 11-23, 12-28;

спуск Озерний 5-й 5, 12;

улица Философская, 16;

улица Надежды Алексеенко, 5, 6-14, 15.

Самарский район:

улица Адлерская, 19-47,22-32;

улица Вьетнамская, 22-60, 19-109;

улица Героев Днепра, 1-9, 2-14;

улица Прохорова, 2-46, 1-53;

улица Андрея Сахарова, 37б;

улица Чебоксарская, 1-49, 4-40.

Шевченковский район:

улица Рыбинская 7, 9а, 9б, 101, 114, 117, 118,а, 119, 120;

тупик 1-й Рыбинский 7;

ж/м Тополь-2, 51 к.1 (п.1,2,3), к.2 (п.1,2,3), к.3 (п.1,2,3); б.49; б. 47 к.1 (п.1,2,3,4), к.2 (1,2,3,4); б. 48 (п.1,2,3,4);

улица Комбрига Петрова ,12, 12с, 21, 27б, 31;

улица Владимирская, 2-28;1-17;

улица Леонтовича, 1-47, 2-32;

улица Саксаганского, 1-27, 2-30;

улица Сичевых стрельцов, 91;

улица Карабиновская, 17-25;

улица Выборная, 1

Новокодакский район:

улица Бриллиантовая, 4, 8;

улица Каменская, 32, 36, 38, 38а, 40;

проспект Ивана Мазепы, 58;

улица Анны Ахматовой, 1;

улица Коксовая, 70;

улица Можайского, 25-75, 100, 40-84;

улица Юрия Кондратюка, 87-179; 112-204, 207;

улица Рубежная, 1-13, 2-24;

переулок Малахитовый, 1-15, 2-20;

переулок Больничный, 33;

улица Черногорская, 33-81, 36-100;

улица Гвоздичная, 20-58, 29-57;

улица Кармелюка, 46-54, 59-63.

улица Ф. Гафуровой, 14, 16;

улица С. Бардадима, 48-60, 43,47, 31-67, 58-74, 75-133, 78-118, 76;

улица Погорелая, 66-72;

улица Корсунская, 1-5, 2-18, 90-94;

улица Старобазарная, 71-79;

улица Анны Барвинок, 1-27, 66-98, 94;

улица Речная, 1-29; 2-22,

улица Сентябрьская, 4-12, 1, 3, 5;

улица Крепостная, 97-111, 98-100, 102-106, 98;

улица Алеутская, 12;

улица Таранная 9-41, 6-28;

улица Погорелая 3-59, 10-68, 10;

Индустриальный район:

улицы Щербины, 5, 7, 9вг-9аб, 11-13;

проспект Мира, 4а, 4б, 4в, 4г;

улица Осенняя, 9б, 9а, 11, 11а, 13;

улица Г. Королевой, 14а.

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