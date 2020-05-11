В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В понедельник, 11 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света в Днепре
Метроном
Свет отключат по таким адресам:
Центральный район:
ул. Ярослава Мудрого, 43 — 49, 62, 64.
Чечеловский район:
ул. Рабочая, 24а;
ул. Патона, 10 — 12, 11 — 13;
ул. Богданова, 2 — 20, 11 — 59;
ул. Канатная, 8 — 38, 21 — 39;
ул. Наримская, 22 — 50;
ул. Грибоедова — гаражи.
Самарский район:
ул. Немировича-Данченко, 2 — 22;
ул. Адмирала Макарова, 1 — 17, 2 — 22;
ул. Педагогическая, 1 — 19, 2 — 22;
ул. Космонавтов, 15;
ул. Левобережная, 1 — 17, 2 — 28;
ул. Череповецкая, 1 — 25, 2 — 24.
Шевченковский район:
ул. Тополиная, 13, 15, 17, 19, 27;
ул. Авиаторов, 15, 19, 23;
ул. Рыбинская, 1 — 13, 15 — 77, 102;
ул. Казакова, 25 — 49;
ул. Абхазская, 2, 10 — 26, 13, 15;
ул. Болгарская, 1 — 13, 2 — 16;
ул. Одоевского, 1 — 45, 2 — 38;
ул. Толстого, 1 — 7, 2 — 6, 12 — 22;
ул. Батарейная, 1 — 19, 2, 2 — 32, 3;
туп. Одоевского, 1, 2, 23а;
туп. Рыбинский;
туп. Толстого, 1 — 3, 4 — 6;
пер. Батарейный, 24;
ул. Ярославская, 3а.
Соборный район:
ул. Космическая, 19, 19а;
ул. Жуковского, 1;
просп. Дмитрия Яворницкого, 25.
Новокодакский район:
ул. Братская, 1 — 23, 2 — 28;
ул. Доблестная, 8 — 78а, 104 — 158, 141 — 203, 158 — 192а;
пер. Братский, 1 — 49, 2 — 72;
пер. Придорожный, 1 — 27, 2, 4, 6 — 34;
пер. Глухой, 1, 2, 3;
ул. Днепрельстановская 254 — 264;
ул. Нарвская, 1 — 45, 2 — 50, 51, 168 — 236, 236а, 173 — 195;
ул. Юрия Кондратюка, 2 — 228, 3 — 35, 209 — 231, 228а, 230 — 250, 235 — 241, 254, 258, 258а;
пер. Ниманский, 1 — 13, 2 — 24;
пер. Тюменский, 1 — 31, 2 — 38;
пер. Фронтовой, 1 — 21, 2 — 34;
ул. Весенняя, 1 — 109, 4 — 98;
пер. Зенитный, 1 — 15, 2 — 12;
ул. Приовражная, 1, 2- 6;
ул. Можайского, 1 — 21, 2 — 26, 34, 36;
пер. Курсовой, 1 — 21, 2, 4 — 20, 21а;
ул. Коллективная, 1, 2 — 12, 14 — 42;
ул. Ватутина, 49 — 53а, 68/2, 60, 62, 64;
ул. Фронтовая, 80;
ул. Болятка, 1 — 45, 2 — 46;
ул. Широкая Степь, 3 — 27;
ул. Наклонная, 1 — 71, 2 — 28;
ул. Нижняя, 1 — 23, 2 — 10;
ул. Целинная, 1 — 15, 2 — 22а;
ул. 9 Мая, 3 — 57, 4 — 46, 50;
ул. Дунайская, 1 — 45, 2 — 52;
ул. Марка Озерного, 4 — 8, 18, 36, 37 — 55;
ул. Охотничья, 18 — 44;
пер. Февральский, 1 — 3, 4 — 30;
ул. Спокойная, 80/2 — 90;
ул. Февральская, 44 — 80, 51 — 69, 71 — 75, 82 — 96;
ул. Чапаевский проезд, 49, 51;
пер. Батальонный, 1 — 23, 26, 28, 29, 31, 33, 41;
ул. Батальонная, 1 — 59, 2 — 36;
ул. Клубничная, 2;
ул. Трифона Гладченко, 1 — 3, 2 — 4, 6 — 10, 11, 11а, 12, 15, 26;
ул. Мысовая, 2 — 36а, 5 — 15а;
ул. Степная Сухачевка — низ: 1 — 5, 2 — 6, 38 — 40, 217а, 277;
ул. Курако, 1 — 35, 2 — 36;
ул. Рыльского, 23;
ул. Вильямса, 12, 14, 18, 28;
ул. Заливная, 3 — 45, 6 — 44;
ул. Перспективная, 1 — 3, 2 — 6;
пер. Шиповниковый, 6, 15, 18, 22;
ул. Андрейченко, 10 — 12, 41 — 53;
пер. Возрождения, 1 — 17, 2 — 90, 19 — 29, 33 — 127, 73, 75, 79 — 97, 94 — 118, 111 — 127, 92 — 114;
ул. Большая Диевская, 465 — 543;
пер. Вагнера, 4;
ул. Мукачевская, 31 — 53, 46 — 76;
ул. Наливайко, 1 — 9, 2 — 10;
пер. Яблочный, 1 — 7а, 4 — 10;
ул. Лавандовая, 1 — 53, 2 — 42, 6 — 18, 49;
ул. Яблочная, 1 — 19, 2 — 22.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!