В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В понедельник, 11 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре Метроном

Свет отключат по таким адресам:

Центральный район:

ул. Ярослава Мудрого, 43 — 49, 62, 64.

Чечеловский район:

ул. Рабочая, 24а;

ул. Патона, 10 — 12, 11 — 13;

ул. Богданова, 2 — 20, 11 — 59;

ул. Канатная, 8 — 38, 21 — 39;

ул. Наримская, 22 — 50;

ул. Грибоедова — гаражи.

Самарский район:

ул. Немировича-Данченко, 2 — 22;

ул. Адмирала Макарова, 1 — 17, 2 — 22;

ул. Педагогическая, 1 — 19, 2 — 22;

ул. Космонавтов, 15;

ул. Левобережная, 1 — 17, 2 — 28;

ул. Череповецкая, 1 — 25, 2 — 24.

Шевченковский район:

ул. Тополиная, 13, 15, 17, 19, 27;

ул. Авиаторов, 15, 19, 23;

ул. Рыбинская, 1 — 13, 15 — 77, 102;

ул. Казакова, 25 — 49;

ул. Абхазская, 2, 10 — 26, 13, 15;

ул. Болгарская, 1 — 13, 2 — 16;

ул. Одоевского, 1 — 45, 2 — 38;

ул. Толстого, 1 — 7, 2 — 6, 12 — 22;

ул. Батарейная, 1 — 19, 2, 2 — 32, 3;

туп. Одоевского, 1, 2, 23а;

туп. Рыбинский;

туп. Толстого, 1 — 3, 4 — 6;

пер. Батарейный, 24;

ул. Ярославская, 3а.

Соборный район:

ул. Космическая, 19, 19а;

ул. Жуковского, 1;

просп. Дмитрия Яворницкого, 25.

Новокодакский район:

ул. Братская, 1 — 23, 2 — 28;

ул. Доблестная, 8 — 78а, 104 — 158, 141 — 203, 158 — 192а;

пер. Братский, 1 — 49, 2 — 72;

пер. Придорожный, 1 — 27, 2, 4, 6 — 34;

пер. Глухой, 1, 2, 3;

ул. Днепрельстановская 254 — 264;

ул. Нарвская, 1 — 45, 2 — 50, 51, 168 — 236, 236а, 173 — 195;

ул. Юрия Кондратюка, 2 — 228, 3 — 35, 209 — 231, 228а, 230 — 250, 235 — 241, 254, 258, 258а;

пер. Ниманский, 1 — 13, 2 — 24;

пер. Тюменский, 1 — 31, 2 — 38;

пер. Фронтовой, 1 — 21, 2 — 34;

ул. Весенняя, 1 — 109, 4 — 98;

пер. Зенитный, 1 — 15, 2 — 12;

ул. Приовражная, 1, 2- 6;

ул. Можайского, 1 — 21, 2 — 26, 34, 36;

пер. Курсовой, 1 — 21, 2, 4 — 20, 21а;

ул. Коллективная, 1, 2 — 12, 14 — 42;

ул. Ватутина, 49 — 53а, 68/2, 60, 62, 64;

ул. Фронтовая, 80;

ул. Болятка, 1 — 45, 2 — 46;

ул. Широкая Степь, 3 — 27;

ул. Наклонная, 1 — 71, 2 — 28;

ул. Нижняя, 1 — 23, 2 — 10;

ул. Целинная, 1 — 15, 2 — 22а;

ул. 9 Мая, 3 — 57, 4 — 46, 50;

ул. Дунайская, 1 — 45, 2 — 52;

ул. Марка Озерного, 4 — 8, 18, 36, 37 — 55;

ул. Охотничья, 18 — 44;

пер. Февральский, 1 — 3, 4 — 30;

ул. Спокойная, 80/2 — 90;

ул. Февральская, 44 — 80, 51 — 69, 71 — 75, 82 — 96;

ул. Чапаевский проезд, 49, 51;

пер. Батальонный, 1 — 23, 26, 28, 29, 31, 33, 41;

ул. Батальонная, 1 — 59, 2 — 36;

ул. Клубничная, 2;

ул. Трифона Гладченко, 1 — 3, 2 — 4, 6 — 10, 11, 11а, 12, 15, 26;

ул. Мысовая, 2 — 36а, 5 — 15а;

ул. Степная Сухачевка — низ: 1 — 5, 2 — 6, 38 — 40, 217а, 277;

ул. Курако, 1 — 35, 2 — 36;

ул. Рыльского, 23;

ул. Вильямса, 12, 14, 18, 28;

ул. Заливная, 3 — 45, 6 — 44;

ул. Перспективная, 1 — 3, 2 — 6;

пер. Шиповниковый, 6, 15, 18, 22;

ул. Андрейченко, 10 — 12, 41 — 53;

пер. Возрождения, 1 — 17, 2 — 90, 19 — 29, 33 — 127, 73, 75, 79 — 97, 94 — 118, 111 — 127, 92 — 114;

ул. Большая Диевская, 465 — 543;

пер. Вагнера, 4;

ул. Мукачевская, 31 — 53, 46 — 76;

ул. Наливайко, 1 — 9, 2 — 10;

пер. Яблочный, 1 — 7а, 4 — 10;

ул. Лавандовая, 1 — 53, 2 — 42, 6 — 18, 49;

ул. Яблочная, 1 — 19, 2 — 22.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

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