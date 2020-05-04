В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
В понедельник, 4 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Мохова, 124 — 187, 115 — 131, 176 — 180, 214 — 236;
ул. Рабкоровская, 79в, 108 — 166;
ул. Конноспортивная, 68;
ул. Житомирская, 130 — 172, 174 — 264г, 183 — 205, 215 — 263;
пер. Черниговский, 1 — 25, 2 — 14, 8а;
бул. Гиляровского, 87 — 168;
ул. Бережная, 48 — 157;
ул. Моторная, 59 — 198;
ул. Попудренко, 1 — 158;
пер. Таганрогский, 10 — 16, 19 — 23а;
ул. Таганрогская, 105, 122;
ул. Чайковского, 1 — 101, 2 — 8.
Самарский район:
ул. Антарктическая, 81;
ул. Пшеничная, 11 — 13, 26;
ул. Дачная, 4 — 22, 28 — 44;
ул. Железнодорожная, 2 — 52, 11 — 31;
ул. Косогорная, 18, 30 — 46, 63 — 75;
ул. Маршала Тимошенко, 1, 5 — 15, 2 — 16.
Центральный район:
ул. Владимира Антоновича, 16 — 18;
просп. Александра Поля, 8а;
просп. Пушкина, 29 — 33.
Соборный район:
ул. Войнова, 4 — 32, 11 — 23;
ул. Яснополянская, 24 — 84;
ул. Глиняная, 1 — 31, 2 — 44;
ул. Маршала Судца, 22 — 54, 41, 41а, 43;
ул. Салтыкова-Щедрина, 1 — 45, 2 — 20;
ул. Евпаторийская, 9;
ул. Омельченко Григория, 36;
пер. Штабной, 6а;
просп. Героев, 1в, 1к, 1м, 2а, 3д, 13, 18.
Чечеловский район:
ул. Безлесная, 18 — 34, 19 — 37, 36 — 84, 41, 45 — 61, 51 — 89, 87;
ул. Загорянская, 1 — 9, 2 — 18, 6 — 19;
ул. Ставковая, 1 — 7, 7а;
пер. Жемчужный, 1 — 11, 2 — 10;
пер. Заповедный, 1 — 13, 2 — 8;
ул. Заповедная, 1 — 23, 2 — 36/1;
ул. Жемчужная, 1 — 25, 2 — 10, 27, 29;
балка Живописная, 1 — 51, 2 — 50.
Новокодакский район:
пер. Альпийский, 20а, 20/1, 33;
ул. Челябинская, 1, 6, 16;
ул. Выборгская, 23г, 33а, 33г;
ул. Орловская, 28, 30, 32, 32а, 34а — 36;
ул. Новоорловская, 2а;
ул. Владимира Самодрыги, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 34, 38, 40;
ул. Караваева, 3а, 5, 7.
Индустриальный район:
ул. Осенняя, 13, 13а, 13б, 15;
ул. Гули Королевой, 19.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.