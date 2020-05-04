В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В понедельник, 4 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре Vgorode.ua

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Мохова, 124 — 187, 115 — 131, 176 — 180, 214 — 236;

ул. Рабкоровская, 79в, 108 — 166;

ул. Конноспортивная, 68;

ул. Житомирская, 130 — 172, 174 — 264г, 183 — 205, 215 — 263;

пер. Черниговский, 1 — 25, 2 — 14, 8а;

бул. Гиляровского, 87 — 168;

ул. Бережная, 48 — 157;

ул. Моторная, 59 — 198;

ул. Попудренко, 1 — 158;

пер. Таганрогский, 10 — 16, 19 — 23а;

ул. Таганрогская, 105, 122;

ул. Чайковского, 1 — 101, 2 — 8.

Самарский район:

ул. Антарктическая, 81;

ул. Пшеничная, 11 — 13, 26;

ул. Дачная, 4 — 22, 28 — 44;

ул. Железнодорожная, 2 — 52, 11 — 31;

ул. Косогорная, 18, 30 — 46, 63 — 75;

ул. Маршала Тимошенко, 1, 5 — 15, 2 — 16.

Центральный район:

ул. Владимира Антоновича, 16 — 18;

просп. Александра Поля, 8а;

просп. Пушкина, 29 — 33.

Соборный район:

ул. Войнова, 4 — 32, 11 — 23;

ул. Яснополянская, 24 — 84;

ул. Глиняная, 1 — 31, 2 — 44;

ул. Маршала Судца, 22 — 54, 41, 41а, 43;

ул. Салтыкова-Щедрина, 1 — 45, 2 — 20;

ул. Евпаторийская, 9;

ул. Омельченко Григория, 36;

пер. Штабной, 6а;

просп. Героев, 1в, 1к, 1м, 2а, 3д, 13, 18.

Чечеловский район:

ул. Безлесная, 18 — 34, 19 — 37, 36 — 84, 41, 45 — 61, 51 — 89, 87;

ул. Загорянская, 1 — 9, 2 — 18, 6 — 19;

ул. Ставковая, 1 — 7, 7а;

пер. Жемчужный, 1 — 11, 2 — 10;

пер. Заповедный, 1 — 13, 2 — 8;

ул. Заповедная, 1 — 23, 2 — 36/1;

ул. Жемчужная, 1 — 25, 2 — 10, 27, 29;

балка Живописная, 1 — 51, 2 — 50.

Новокодакский район:

пер. Альпийский, 20а, 20/1, 33;

ул. Челябинская, 1, 6, 16;

ул. Выборгская, 23г, 33а, 33г;

ул. Орловская, 28, 30, 32, 32а, 34а — 36;

ул. Новоорловская, 2а;

ул. Владимира Самодрыги, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 34, 38, 40;

ул. Караваева, 3а, 5, 7.

Индустриальный район:

ул. Осенняя, 13, 13а, 13б, 15;

ул. Гули Королевой, 19.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

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