В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В среду, 29 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Одесская жизнь

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Чечеловский район:

ул. Рабочая, 24а;

ул. Патона, 10 — 12, 11 — 13;

ул. Богданова, 2 — 20, 11 — 59;

ул. Канатная, 8 — 38, 21 — 39;

ул. Нарымская, 22 — 50.

Индустриальный район:

ул. Каспийская, 1 — 15, 4 — 16;

ул. Стрелочная, 6 — 14, 13 — 17.

Соборный район:

ул. Ломаная, 8 — 10;

ул. Павла Ниринберга, 1 — 3;

пл. Успенская, 15 — 17;

ул. Кацюбинского, 2.

Шевченковский район:

ул. Святослава Храброго, 12 — 14, 18 — 20;

ул. Троицкая, 18, 19, 20;

ул. Короленко, 35.

Самарский район:

ул. Большая Диевская, 46;

ул. Кобзарская, 10 — 18, 11 — 19;

ул. Чукотская, 1, 3, 13, 39;

просп. Свободы, 213, 217 — 275, 228 — 266, 261 — 265;

ул. Орбитальная, 13.

Как писал OBOZREVATEL ранее,на Днепропетровщине Служба безопасности Украины разоблачила масштабное воровство государственных средств, выделенных на нужды Вооруженных Сил Украины.

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