В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В среду, 29 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Одесская жизнь
Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:
Чечеловский район:
ул. Рабочая, 24а;
ул. Патона, 10 — 12, 11 — 13;
ул. Богданова, 2 — 20, 11 — 59;
ул. Канатная, 8 — 38, 21 — 39;
ул. Нарымская, 22 — 50.
Индустриальный район:
ул. Каспийская, 1 — 15, 4 — 16;
ул. Стрелочная, 6 — 14, 13 — 17.
Соборный район:
ул. Ломаная, 8 — 10;
ул. Павла Ниринберга, 1 — 3;
пл. Успенская, 15 — 17;
ул. Кацюбинского, 2.
Шевченковский район:
ул. Святослава Храброго, 12 — 14, 18 — 20;
ул. Троицкая, 18, 19, 20;
ул. Короленко, 35.
Самарский район:
ул. Большая Диевская, 46;
ул. Кобзарская, 10 — 18, 11 — 19;
ул. Чукотская, 1, 3, 13, 39;
просп. Свободы, 213, 217 — 275, 228 — 266, 261 — 265;
ул. Орбитальная, 13.
Как писал OBOZREVATEL ранее,на Днепропетровщине Служба безопасности Украины разоблачила масштабное воровство государственных средств, выделенных на нужды Вооруженных Сил Украины.
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