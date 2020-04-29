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29 апреля • обновлено в 08:42
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Карина Бондаренко
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В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

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В среду, 29 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света

Отключение света

Одесская жизнь

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Чечеловский район:

  • ул. Рабочая, 24а;

  • ул. Патона, 10 — 12, 11 — 13;

  • ул. Богданова, 2 — 20, 11 — 59;

  • ул. Канатная, 8 — 38, 21 — 39;

  • ул. Нарымская, 22 — 50.

Индустриальный район:

  • ул. Каспийская, 1 — 15, 4 — 16;

  • ул. Стрелочная, 6 — 14, 13 — 17.

Соборный район:

  • ул. Ломаная, 8 — 10;

  • ул. Павла Ниринберга, 1 — 3;

  • пл. Успенская, 15 — 17;

  • ул. Кацюбинского, 2.

Шевченковский район:

  • ул. Святослава Храброго, 12 — 14, 18 — 20;

  • ул. Троицкая, 18, 19, 20;

  • ул. Короленко, 35.

Самарский район:

  • ул. Большая Диевская, 46;

  • ул. Кобзарская, 10 — 18, 11 — 19;

  • ул. Чукотская, 1, 3, 13, 39;

  • просп. Свободы, 213, 217 — 275, 228 — 266, 261 — 265;

  • ул. Орбитальная, 13.

Как писал OBOZREVATEL ранее,на Днепропетровщине Служба безопасности Украины разоблачила масштабное воровство государственных средств, выделенных на нужды Вооруженных Сил Украины.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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