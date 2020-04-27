В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса
В понедельник, 27 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Мелитопольская, 1 — 29, 2 — 28;
ул. Кузбасская, 13 — 39, 28 — 54;
ул. Лени Голикова, 1 — 31, 2 — 28;
ул. Почтовая, 25 — 77, 34 — 72;
ул. Соревнований, 57 — 113, 60 — 112;
ул. Амурская, 59 — 115, 64 — 118;
ул. Ашхабадская, 53 — 115, 58 — 116;
ул. Балтийская, 50 — 74, 51 — 77;
ул. Белинского, 27 — 53, 28 — 56;
ул. Верещагина, 57 — 103, 58 — 106;
ул. Воронежская, 62 — 66.
Самарский район:
ул. Прорезная, 23 — 51, 38 — 78;
ул. Дачная, 29;
ул. Отдыха;
ул. Календарная, 1 — 21, 2 — 12;
ул. Вьетнамская, 1 — 51а, 2 — 20;
ул. Солнечногорская, 18 — 26, 29а — 61;
ул. 20-летия Победы, 2, 4, 6, 8, 8в, 10, 20;
ул. Рудниченка, 75;
ул. Берсеновская;
ул. Космонавта Волкова, 16, 18, 20, 24, 26;
ул. Таманская, 1, 1а, 1б;
ул. Станиславского, 13 — 15;
ул. Кольская, 3 — 9;
ул. 60 лет Октября.
Соборный район:
ул. Набережная Победы, 50, 50б, 42б, 42в, 42г, 44, 50, 44а, 46, 50А, 42.
Чечеловский район:
ул. Водопьянова, 2 — 74, 3 — 73;
ул. Трофима Романченко, 1 — 23, 2 — 18;
ул. Керченская, 1 — 19, 2 — 20;
ул. Батайская, 1 — 31, 2 — 26;
ул. Шляховская, 1 — 31, 2 — 34;
ул. Содружества, 1 — 23, 2 — 28;
ул. Балистическая, 2 — 22;
ул. Амбулаторная, 1, 2;
ул. Чухновского, 1 — 119, 2а — 116;
ул. Липецкая, 32 — 34, 34а;
ул. Давыдова, 1а, 1б, 1в, 1 — 147, 8 — 16, 20, 46 — 50, 80 — 82;
ул. Василия Сидоренка, 1, 3;
туп. Бассейный, 1 — 15, 2 — 30, 21 — 25;
ул. Бассейная, 1 — 87, 2 — 76;
ул. Бобруйская, 34;
ул. Галелея, 2 — 8, 9, 9а, 11;
ул. Безлесная, 51 — 89;
ул. Загорянская, 6 — 19;
ул. Ставковая, 1 — 7, 7а.
Как писал OBOZREVATEL ранее, еще у 16 жителей Днепропетровской области подтвердили коронавирус COVID-19.