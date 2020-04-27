В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

Карина Бондаренко Жизнь города 09:35, 27.04.2020

В понедельник, 27 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света
Одесская жизнь

Свет отключат по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Мелитопольская, 1 — 29, 2 — 28;

  • ул. Кузбасская, 13 — 39, 28 — 54;

  • ул. Лени Голикова, 1 — 31, 2 — 28;

  • ул. Почтовая, 25 — 77, 34 — 72;

  • ул. Соревнований, 57 — 113, 60 — 112;

  • ул. Амурская, 59 — 115, 64 — 118;

  • ул. Ашхабадская, 53 — 115, 58 — 116;

  • ул. Балтийская, 50 — 74, 51 — 77;

  • ул. Белинского, 27 — 53, 28 — 56;

  • ул. Верещагина, 57 — 103, 58 — 106;

  • ул. Воронежская, 62 — 66.

Самарский район:

  • ул. Прорезная, 23 — 51, 38 — 78;

  • ул. Дачная, 29;

  • ул. Отдыха;

  • ул. Календарная, 1 — 21, 2 — 12;

  • ул. Вьетнамская, 1 — 51а, 2 — 20;

  • ул. Солнечногорская, 18 — 26, 29а — 61;

  • ул. 20-летия Победы, 2, 4, 6, 8, 8в, 10, 20;

  • ул. Рудниченка, 75;

  • ул. Берсеновская;

  • ул. Космонавта Волкова, 16, 18, 20, 24, 26;

  • ул. Таманская, 1, 1а, 1б;

  • ул. Станиславского, 13 — 15;

  • ул. Кольская, 3 — 9;

  • ул. 60 лет Октября.

Соборный район:

  • ул. Набережная Победы, 50, 50б, 42б, 42в, 42г, 44, 50, 44а, 46, 50А, 42.

Чечеловский район:

  • ул. Водопьянова, 2 — 74, 3 — 73;

  • ул. Трофима Романченко, 1 — 23, 2 — 18;

  • ул. Керченская, 1 — 19, 2 — 20;

  • ул. Батайская, 1 — 31, 2 — 26;

  • ул. Шляховская, 1 — 31, 2 — 34;

  • ул. Содружества, 1 — 23, 2 — 28;

  • ул. Балистическая, 2 — 22;

  • ул. Амбулаторная, 1, 2;

  • ул. Чухновского, 1 — 119, 2а — 116;

  • ул. Липецкая, 32 — 34, 34а;

  • ул. Давыдова, 1а, 1б, 1в, 1 — 147, 8 — 16, 20, 46 — 50, 80 — 82;

  • ул. Василия Сидоренка, 1, 3;

  • туп. Бассейный, 1 — 15, 2 — 30, 21 — 25;

  • ул. Бассейная, 1 — 87, 2 — 76;

  • ул. Бобруйская, 34;

  • ул. Галелея, 2 — 8, 9, 9а, 11;

  • ул. Безлесная, 51 — 89;

  • ул. Загорянская, 6 — 19;

  • ул. Ставковая, 1 — 7, 7а.

Как писал OBOZREVATEL ранее, еще у 16 жителей Днепропетровской области подтвердили коронавирус COVID-19.

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