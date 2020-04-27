В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В понедельник, 27 апреля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Одесская жизнь

Свет отключат по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Мелитопольская, 1 — 29, 2 — 28;

ул. Кузбасская, 13 — 39, 28 — 54;

ул. Лени Голикова, 1 — 31, 2 — 28;

ул. Почтовая, 25 — 77, 34 — 72;

ул. Соревнований, 57 — 113, 60 — 112;

ул. Амурская, 59 — 115, 64 — 118;

ул. Ашхабадская, 53 — 115, 58 — 116;

ул. Балтийская, 50 — 74, 51 — 77;

ул. Белинского, 27 — 53, 28 — 56;

ул. Верещагина, 57 — 103, 58 — 106;

ул. Воронежская, 62 — 66.

Самарский район:

ул. Прорезная, 23 — 51, 38 — 78;

ул. Дачная, 29;

ул. Отдыха;

ул. Календарная, 1 — 21, 2 — 12;

ул. Вьетнамская, 1 — 51а, 2 — 20;

ул. Солнечногорская, 18 — 26, 29а — 61;

ул. 20-летия Победы, 2, 4, 6, 8, 8в, 10, 20;

ул. Рудниченка, 75;

ул. Берсеновская;

ул. Космонавта Волкова, 16, 18, 20, 24, 26;

ул. Таманская, 1, 1а, 1б;

ул. Станиславского, 13 — 15;

ул. Кольская, 3 — 9;

ул. 60 лет Октября.

Соборный район:

ул. Набережная Победы, 50, 50б, 42б, 42в, 42г, 44, 50, 44а, 46, 50А, 42.

Чечеловский район:

ул. Водопьянова, 2 — 74, 3 — 73;

ул. Трофима Романченко, 1 — 23, 2 — 18;

ул. Керченская, 1 — 19, 2 — 20;

ул. Батайская, 1 — 31, 2 — 26;

ул. Шляховская, 1 — 31, 2 — 34;

ул. Содружества, 1 — 23, 2 — 28;

ул. Балистическая, 2 — 22;

ул. Амбулаторная, 1, 2;

ул. Чухновского, 1 — 119, 2а — 116;

ул. Липецкая, 32 — 34, 34а;

ул. Давыдова, 1а, 1б, 1в, 1 — 147, 8 — 16, 20, 46 — 50, 80 — 82;

ул. Василия Сидоренка, 1, 3;

туп. Бассейный, 1 — 15, 2 — 30, 21 — 25;

ул. Бассейная, 1 — 87, 2 — 76;

ул. Бобруйская, 34;

ул. Галелея, 2 — 8, 9, 9а, 11;

ул. Безлесная, 51 — 89;

ул. Загорянская, 6 — 19;

ул. Ставковая, 1 — 7, 7а.

Как писал OBOZREVATEL ранее, еще у 16 жителей Днепропетровской области подтвердили коронавирус COVID-19.

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