В Днепре произошел резкий всплеск заболеваемости COVID-19

По состоянию на утро четверга, 27 августа, в Днепре зафиксировали 15 новых случаев заражения COVID-19.

С начала эпидемии положительный тест получили 1144 жителя города. 14 днепрян сейчас ожидают результаты обследования в 21-й больнице, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

На данный момент с недугом борются 344 человека. В тяжелом состоянии находятся пять пациентов – они подключены к аппарату ИВЛ. 800 горожан уже победили COVID-19.

Всего с начала пандемии в Днепре зафиксировали 21 летальный случай коронавируса.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что российские ученые заявили о создании медико-биологического прибора "Детектор-БИО", который способен выявлять в воздухе бактерии, токсины и вирусы, в том числе COVID-19.