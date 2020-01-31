В Днепре с 1 февраля произойдет реорганизация маршрутных такси.
По городу будет ездить еще больше автобусов большой вместительности. Изменения осуществят на маршрутах по направлению улиц Передовой, Широкой и Петрозаводской, сообщил Иван Васючков, заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.
В Днепре произойдут серьезные изменения на городских маршрутах
Так, изменения произойдут на следующих маршрутах:
Маршрут №4 - 5 автобусов средней вместимости, 8 автобусов малой вместимости (было 6-8 автобусов);
Маршрут №48 - 8 автобусов малой вместимости (было 4 автобуса);
Маршрут №82 - 8 автобусов малой вместимости (было 4 автобуса).
Реорганизация маршрутных такси
Facebook Ивана Васючкова
Также по городу будут ездить "социальные" автобусы большой вместимости (50+ человек) в час пик по маршрутам №4 - 1 единица, №82 - 2 единицы, №83 - 1 единица.
Кроме этого, восстанавливается работа маршрута №63 на улице Глинки. Теперь там будет ездить 6+ автобусов с интервалом 15-25 минут, а не только утренние рейсы.
Васючков отметил, что прорабатывается режим работы в части последних рейсов - в планах продлить работу некоторых из указанных выше маршрутов до 22-22:30.
По словам чиновника, в ближайшее время изменения коснутся работы автобусов на жилмассив Северный.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге автомобиль сбил 13-летнего мальчика. Столкновение произошло в момент, когда ребенок выходил из вагона трамвая на остановке.
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