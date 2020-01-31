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31 января • обновлено в 18:08
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София Ковнир

В Днепре произойдут серьезные изменения на городских маршрутах

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В Днепре с 1 февраля произойдет реорганизация маршрутных такси.

По городу будет ездить еще больше автобусов большой вместительности. Изменения осуществят на маршрутах по направлению улиц Передовой, Широкой и Петрозаводской, сообщил Иван Васючков, заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

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В Днепре произойдут серьезные изменения на городских маршрутах

В Днепре произойдут серьезные изменения на городских маршрутах

Так, изменения произойдут на следующих маршрутах:

  • Маршрут №4 - 5 автобусов средней вместимости, 8 автобусов малой вместимости (было 6-8 автобусов);

  • Маршрут №48 - 8 автобусов малой вместимости (было 4 автобуса);

  • Маршрут №82 - 8 автобусов малой вместимости (было 4 автобуса).

Реорганизация маршрутных такси

Реорганизация маршрутных такси

Facebook Ивана Васючкова

Также по городу будут ездить "социальные" автобусы большой вместимости (50+ человек) в час пик по маршрутам №4 - 1 единица, №82 - 2 единицы, №83 - 1 единица.

Кроме этого, восстанавливается работа маршрута №63 на улице Глинки. Теперь там будет ездить 6+ автобусов с интервалом 15-25 минут, а не только утренние рейсы.

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Васючков отметил, что прорабатывается режим работы в части последних рейсов - в планах продлить работу некоторых из указанных выше маршрутов до 22-22:30.

По словам чиновника, в ближайшее время изменения коснутся работы автобусов на жилмассив Северный.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге автомобиль сбил 13-летнего мальчика. Столкновение произошло в момент, когда ребенок выходил из вагона трамвая на остановке.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
транспорт маршрутка автобус
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