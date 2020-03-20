В Днепре проезд в маршрутках взлетел в цене из-за карантина: в сети скандал

В Днепре водители автобусного маршрута №62 самовольно подняли стоимость проезда в транспорте с восьми до 20 гривен на время карантина.

Горожане возмущены ограничением движения маршруток, невозможностью нормально добраться домой, а теперь еще и огромной стоимостью проезда. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Максим Мельник.

При этом, по словам Ивана Васючкова, заведующего сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета, тариф на маршруте не менялся.

"А у нас уже проезд по 20 грн? Сегодня на 62 заплатил именно столько и был очень удивлен. Но я доехал и было очень удобно. И, главное - реально ехало не более 10 человек", – написал он.

"Добрый день, подскажите пожалуйста, а что это за автобусы на 62 маршруте с табличкой "спеціальні перевезення" по 20 грн., а почему не по 100?" – пишут в социальных сетях.

Ситуацию прокомментировал глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий. Он отметил, что поднятие проезда в маршрутке было самовольной инициативой водителей. По его словам, в автотранспортном предприятии уже разбираются с сотрудниками.

В комментариях под публикацией местные жители оставили более сотни гневных комментариев. Большинство людей возмущены тем, что водители пытаются наживаться на пассажирах. Однако некоторые встали на их защиту.

"Пускай на момент карантина хоть и по 30 грн. Водители сейчас в минус катаются",

"Учитывая, что люди бросают камни и разбивают автобусы, маршрутки и трамваи – перевозчик правильно сделал. Кому срочно необходимо в условиях карантина комфортно добраться до места назначения – 20 грн не такие уж и большие деньги",

"Пусть будет на время карантина и по 20,но пусть после каждого рейса на конечной обрабатывают салон, водитель в маске и т.д",

"Вот теперь понимаю тех людей, которые били стекло в маршрутках. Я б за такую цену так же делал",

"Кто позволил им требовать 20 грн. за проезд?", – пишут пользователи Facebook.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в первый день ограничения пассажирского транспорта в Днепре водителям маршруток и автобусов было выписано 31 постановление на сумму более 500 тысяч гривен.

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