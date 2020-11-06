В Днепре продолжают решать проблемы, созданные стихийной свалкой в поселке Мирное

В Днепре в поселке Мирное отобрали пробы почв на территории ликвидированной свалки. Так, в прошлом году рядом с жилыми домами, школой и детским садом возникла стихийная свалка. Решать проблему местным жителям помогла городская власть Днепра. Сейчас рассматривается вопрос о необходимости проведения рекультивации.

"В ноябре прошлого года из резервных фондов городских властей были выделены средства на ликвидацию свалки опасных отходов в поселке Мирном. Уже в декабре свалка была ликвидирована. Вопрос находится на личном контроле городского головы Бориса Филатова, и на 2021 запланировано проведение при необходимости рекультивации территории, расположенной под свалкой. Именно по результатам отбора почв на территории ликвидированной свалки будет решено, необходимо ли проводить рекультивацию. Проблема была настоятельная, поскольку рядом учебное заведение и детский сад. Наша первая и основная задача – недопущение наличия в почвах загрязняющих веществ", – рассказал заместитель директора департамента – начальник управления охраны окружающей среды департамента экологической политики Днепровского городского совета Ярослав Крысько.

Местный житель Денис Давыдов вспомнил, что эта проблема возникла в прошлом году, когда в поле вывезли промышленные отходы.

"Мы, когда об этом узнали, сразу обратились в департамент экологической политики Днепровского городского совета. Они отреагировали и приняли решение о ликвидации свалки. Мы все за этим процессом наблюдали и довольны тем, что свалку убрали. Это для нас важно, и хорошо, что о нас не забывают и продолжают работы. Потому что раньше стояла сильная вонь в районе. Кроме этого, рядом школа и детский сад. Некоторые родители до этого даже не пускали детей на учебу, потому что в помещении школы появлялась специфическая пыль и вонь".

Днепрянка Елена Давыдова вспоминает, что раньше здесь был настоящий "марсианский" пейзаж, и тем, что убрали свалку она очень довольна: "Невозможно было пройти и дышать, потому что все было красное. Жители даже не все знали об опасности рядом. Благодаря местной власти эта проблема преодолена. Теперь осталось ждать результатов отбора проб почвы. Если обнаружатся опасные вещества в земле, то рекультивация защитит нас от дальнейшей угрозы загрязнения во время дождей и снега".

Местная жительница Надежда Редько считает, что очень хорошо, что городская власть продолжает помогать в ликвидации последствий стихийной свалки. "Нам не нужны свалки рядом с нашими домами. Особенно, если они химически опасные. Рядом школа и сад, а также наши огороды. Мы довольны, что наши проблемы решают".

Так, были отобраны пробы почв на наличие загрязняющих веществ по специальной методике. Грунт собирали на глубине 20 сантиметров от поверхности земли на месте самой свалки и три пробы в пределах жилых домов и школы. Пробы собирает Днепропетровский лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины. Результаты исследования будут известны через несколько рабочих дней.