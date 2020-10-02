В Днепре продолжают капитальные ремонты лечебных учреждений

В Днепре продолжается капитальный ремонт в Центре первичной медико-санитарной помощи №4 (ул. Ломаная, 4). Сейчас работы находятся на завершающей стадии. Обустраивают крыльцо, утеплены и отделаны фасад, сделано пандус и лестница с утеплением, автоматические двери, лифт и регистратура для более удобного доступа маломобильных групп людей. Также ремонтируют санузлы, которые будут оборудованы для людей с инвалидностью.

"Центр первичной медико-санитарной помощи №4 – один из девяти объектов в нашем городе, где происходит реновация. Наши врачи пользуются спросом за рубежом, и к ним приезжают учиться. Всегда было жаль, что в таких "бриллиантов" "советская обложка". После окончания работ по входной группе и первому этажу будем проводить ремонты и на других этажах. Люди в таких лечебных учреждениях будут чувствовать себя комфортно, как в европейских или частных клиниках", – рассказал главный специалист отдела обеспечения деятельности городского головы и его заместителей Антон Андриенко .

Со своей стороны, генеральный директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи №4 Антонина Думенко вспоминает, что за 35 лет ее работы в этом заведении не делался капитальный ремонт.

"У нас протекала крыша, промерзали углы, возникала плесень. Сейчас эти проблемы ликвидируются. Нам повезло, что мы попали в проект городских властей по капитальному ремонту нашего заведения. Теперь пациенты и врачи будут чувствовать себя уютно и комфортно. Потому многие десятилетия люди с ограниченными возможностям не имели возможности попасть на прием. Потому что не было пандуса, лифта. В таких условиях трудности возникали и у врачей. При необходимости оказания экстренной помощи пациентов к скорой приходилось доносить на руках", – добавила Антонина Думенко.

Представитель подрядной организации Евгений Еременко рассказал, что работы уже на завершающем этапе: "Сейчас заменено пандус и лестницу с новыми государственными строительными требованиями с утеплением. Вместо узких входных дверей сделано автоматические. Также будет обустроенное место для колясок, раздевалки. Мы переобустраиваем и регистратуру, которая будет более удобной для людей с инвалидностью. Так же будут заменены лифт, туалет. Уже завершены работы по крыше и замене витражных окон на первом этаже. Параллельно выполняется благоустройство территории вокруг здания".

Кроме того, замена витражных окон на первом этаже позволит экономить заведению средства за оплату коммунальных услуг.

В Днепре продолжают капитальные ремонты лечебных учреждений

В Днепре продолжают капитальные ремонты лечебных учреждений

В Днепре продолжают капитальные ремонты лечебных учреждений

В этом заведении капитальный ремонт не делался десятки лет

В этом заведении капитальный ремонт не делался десятки лет