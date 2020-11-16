В Днепре продолжается конкурс на обслуживание 22 маршрутов города

Днепряне уже успели положительно оценить появление автобусов большой вместимости на маршрутах города. Они довольны тем, что постепенно маршрутки заменяются на большие комфортабельные автобусы.

"Удобно и хорошо, что автобусов большой вместимости становится все больше. Так должно быть на всех маршрутах. Особенно это становится актуальным во время утренней поездки на работу в условиях карантина. Ранее было, как в консервной банке, на большинстве маршрутов, а сейчас уже картина значительно лучше. Очень хорошо, что городская власть решает этот вопрос, и ожидаем полное обновление всех маршрутов", – рассказал горожанин Дмитрий.

Отметим, что в Днепре продолжается конкурс по перевозке пассажиров на 22 городских автобусных маршрутах общего пользования. Десять предприятий уже подали необходимый пакет документов для участия. Сейчас сотрудники департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета проверяют соответствие предоставленных данных. Так, уже шесть предприятий прошли проверку, но конечные результаты будут известны только в день проведения конкурса – 24 ноября.

"Подобные конкурсы стимулируют перевозчиков обновлять свой автопарк. Так, за последние полтора года картина изменилась. По городу увеличивается количество автобусов большой вместимости, что значительно повышает качество перевозок. Перевозчик обеспечивает нормальное обслуживание автобусов на своих маршрутах. Если вспомнить, то два – три года назад на маршрутах города были "Спринтеры" с разорванной обшивкой и сиденьями, ржавым полом и дырками в кузове. Сейчас такие маршрутки уже трудно встретить", – рассказал заместитель директора департамента – начальник управления транспорта департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Александр Лещенко.

Для прохождения конкурса перевозчик должен обеспечить площадку для хранения транспорта, медицинский осмотр водителей перед выходом на маршрут, технический осмотр транспорта. Также проведение инструктажа по безопасности движения, охраны труда и пожарной безопасности. Каждый водитель также должен проходить стажировку и количество часов зависит от стажа работы специалиста.

Директор ООО "С.М.И.Т." Сергей Донченко подал необходимый пакет документов на конкурс. И проверку правдивости предоставленных данных его предприятие прошло. К подобным проверкам он относится положительно, поскольку считает, что именно это помогает обратить внимание на имеющиеся ошибки.

"Наше предприятие уже более десяти лет осуществляет перевозки на маршрутах города. В рамках проводимой программы мэра Днепра мы начали закупать автобусы большой вместимости. Сейчас в нашем автопарке таких уже 50, и именно с ними мы приняли участие в конкурсе. Сейчас мы обслуживаем 17 маршрутов с помощью 176 автобусов, из них 56 с низким полом", – рассказал Сергей Донченко.

Днепряне ожидают по результатам конкурса получить еще больше комфортных автобусов на маршрутах города.

"Большие автобусы очень комфортные и удобные. Я доволен тем, что городские власти занимается вопросами общественного транспорта – это для нас актуальный вопрос. Не хочется на дорогу тратить слишком много времени", – отметил днепрянин Павел Клемишов.

Днепрянка Лилия Менделева считает, что пополнение маршрутов города автобусами большой вместимости позволит лучше добираться до необходимой локации: "Я довольна тем, что сейчас на работу стало добираться быстрее. С нетерпением жду полного обновления маршрутов города комфортными автобусами. Сейчас уже заметны существенные изменения к лучшему, и это очень радует".

Отметим, что по результатам конкурса договор с предприятиями-победителями заключается на срок три – пять лет. Сейчас в Днепре на различных маршрутах уже работают 270 крупных комфортабельных машин.