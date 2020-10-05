В Днепре продолжается капитальный ремонт аллей

В Днепре выполнили капитальный ремонт аллеи от памятника академику Янгелю до улицы Новокрымской. За примерно 10 миллионов гривен на месте старой аллеи обустроены новый технопарк, тренажерный зал на свежем воздухе и развивающая велодорожка.

К проведению капитального ремонта на аллее подошли комплексно, рассказал главный специалист отдела обеспечения деятельности городского головы и его заместителей Антон Андриенко. В частности, по его словам, заменили сети водоснабжения, чтобы не происходили аварийные ситуации на этом участке (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца новости).

"Аллею изложены с тротуарной плитки, для удобства по всей территории установлены лавочки и урны для мусора. Предусмотрено у скамеек и места для размещения колясок. Также учтены потребности людей с инвалидностью. Кроме того, мы обустроили технопарк, который уже третий в городе. С "интересностей" на аллее есть светофор, который корректирует движение пешеходов. Мы учли интересы спортсменов и оборудовали тренажерный зал под открытым небом. Это позволит ему стать популярным местом среди молодежи. В частности, подрядчик за свой счет отремонтирует покрытия на футбольном поле. На всей аллеи установлен LED-освещение", – рассказал Антон Андриенко.

Представитель подрядной организации Денис Горбач добавил, что обустроены современная площадка для воркаута и зона для выгула собак. Сейчас происходят работы по озеленению территории и уже высажено кусты самшита.

По замыслу одного из авторов проекту Лилии Богачевой, аллея является не только зоной отдыха, но и учебной площадкой. Например, для организации езды на велосипедах обустроены светофорные объекты. С их помощью дети смогут учиться правилам дорожного движения.

"Детей нужно с детства воспитывать. Дети, катаясь здесь, будут привыкать к правилам дорожного движения. Это важно для безопасности как пешеходов, так и водителей. Сейчас они катаются на самокатах, а потом будут ездить на авто", – отметила Лилия Богачева.

Местная жительница Ольга Латухо на велодорожку приходит со своей дочерью: "Мне все нравится, и если так останется и в дальнейшем, будет хорошо. На новой велодорожке хорошее покрытие, и теперь передвигаться на велосипеде безопаснее. Очень хорошая идея использования дорожных знаков. В любом возрасте полезно знать правила дорожного движения".

Валерия Иваненко вспоминает, что раньше на месте этой аллеи была полная разруха: "Сейчас здесь настоящая красота, и спасибо мэру за такой замечательный ремонт".

Валентина Комарова также радуется возможности отдыхать на новой аллее: "Спасибо городским властям за новую площадку для отдыха. Сделали все хорошо и качественно. Теперь приятно гулять и дышать свежим воздухом, сидя на новых скамейках".

Сейчас осталось еще посеять газонную траву. По замыслу авторов, это должен быть мавританский газон. В его состав входят многолетние растения, которые не позволяют подниматься пыли при сильном ветре, и газон будет иметь опрятный европейский вид.

В Днепре продолжается капитальный ремонт аллей

В Днепре продолжается капитальный ремонт аллей

В Днепре продолжается капитальный ремонт аллей

В Днепре продолжается капитальный ремонт аллей