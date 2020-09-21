В Днепре продолжает расти количество зараженных коронавирусом

София Ковнир Жизнь города 09:00, 21.09.2020

По состоянию на утро понедельника, 21 сентября, в Днепре коронавирусом заразились 2554 человека, из них 21 – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 1078 человек. 296 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Шестеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, из них пятеро человек подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 1476 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 43 летальных случаев COVID-19.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в селе Волосское Днепропетровской области священнослужитель Андрей Пинчук заразился коронавирусом. В связи с этим священник в течение двух недель будет находиться на самоизоляции.

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