В Днепре продолжает расти количество зараженных коронавирусом

По состоянию на утро понедельника, 21 сентября, в Днепре коронавирусом заразились 2554 человека, из них 21 – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 1078 человек. 296 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Шестеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, из них пятеро человек подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 1476 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 43 летальных случаев COVID-19.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в селе Волосское Днепропетровской области священнослужитель Андрей Пинчук заразился коронавирусом. В связи с этим священник в течение двух недель будет находиться на самоизоляции.