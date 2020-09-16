В Днепре продолжает расти количество зараженных коронавирусом

София Закревская Жизнь города 10:00, 16.09.2020

По состоянию на утро среды, 16 сентября, в Днепре коронавирусом заразились 2 144 человека, 74 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 768 человек. 239 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Шестеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, трое из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 1 346 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 38 летальных случаев COVID-19.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине почти 3 тысячи новых больных COVID-19 за сутки. Скончались от болезни еще 76 пациентов, выздоровели – 1 514.

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Днепр Жизнь города

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