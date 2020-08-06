В Днепре продолжает расти количество заболевших COVID-19
В Днепре продолжает расти количество заболевших COVID-19. Коллаж
По состоянию на утро четверга, 6 августа, в Днепре зафиксировали девять новых случаев заражения COVID-19.
С начала эпидемии положительный тест получили 749 жителей города. Девять днепрян сейчас ожидают результатов исследования в 21-й больнице, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
На данный момент с недугом борется 151 человек. В тяжелом состоянии находятся три пациента, один из них на аппарате ИВЛ. 598 горожан уже победили COVID-19.
Всего с начала пандемии в Днепре зафиксировали 15 летальных случаев коронавируса.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине второй день подряд антирекорд по новым случаям COVID-19.
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