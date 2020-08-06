В Днепре продолжает расти количество заболевших COVID-19

По состоянию на утро четверга, 6 августа, в Днепре зафиксировали девять новых случаев заражения COVID-19.

С начала эпидемии положительный тест получили 749 жителей города. Девять днепрян сейчас ожидают результатов исследования в 21-й больнице, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

На данный момент с недугом борется 151 человек. В тяжелом состоянии находятся три пациента, один из них на аппарате ИВЛ. 598 горожан уже победили COVID-19.

Всего с начала пандемии в Днепре зафиксировали 15 летальных случаев коронавируса.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине второй день подряд антирекорд по новым случаям COVID-19.