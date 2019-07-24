В Днепре приведут в порядок зеленые зоны: кто за это будет отвечать

Департамент парков и рекреации городского совета Днепра будет отвечать за развитие и контроль зеленого хозяйства.

Такое решение приняли депутаты во время сессии горсовета, сообщает OBOZREVATEL с места события.

Парк в Днепре 056

Так, впервые в городе утвердят перечень объектов благоустройства зеленых хозяйств:

"Объекты зеленого хозяйства включают в себя парки, скверы, зеленые зоны и т.д. В этот перечень уже вошли 204 зеленые зоны, но мы планируем еще расширить этот список", – рассказал Максим Музыка, директор департамента парков и рекреации.

Максим Музыка, директор департамента парков и рекреации

Кроме этого, мэрия утвердила порядок учета объектов благоустройства зеленого хозяйства. Поэтому днепряне смогут самостоятельно инициировать закрепление за определенными участками статуса зеленых зон.

"На данный момент у нас не хватает зеленых зон. Согласно нормативам, должно быть 1500 га в городе. Теперь все существующие зелены зоны пройдут паспортизацию и инвентаризацию. Думаю, что в течении нескольких лет мы все это сделаем", – отметил Музыка.

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Также он добавил, что все зеленые зоны должны перейти на баланс держателя. Сейчас из 204-х зон всего 50 имеют баланс держателя, все остальные - без хозяев, а ответственность за это несет Днепровский городской совет.

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