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26 октября • обновлено в 12:59
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В Днепре приостановят льготный проезд для школьников

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В Днепре решили приостановить действие льгот на проезд в транспорте для школьников.

Их действие приостановят на время каникул, передает пресс-служба Днепровского городского совета.

В Днепре приостановят льготный проезд для школьников (иллюстрация)

В Днепре приостановят льготный проезд для школьников (иллюстрация)

citynews.ks.ua

Таким образом, в период с 28 октября по 3 ноября льготы на проезд в городских трамваях и троллейбусах для школьников не будут действовать.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что во вторник, 29 октября, с 10:00 до 17:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах Днепра. Отключение связано с подготовкой теплораспределительного пункта.

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Место
Украина Днепр
Теги
Льготы транспорт
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