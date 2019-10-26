В Днепре решили приостановить действие льгот на проезд в транспорте для школьников.

Их действие приостановят на время каникул, передает пресс-служба Днепровского городского совета.

В Днепре приостановят льготный проезд для школьников (иллюстрация) citynews.ks.ua

Таким образом, в период с 28 октября по 3 ноября льготы на проезд в городских трамваях и троллейбусах для школьников не будут действовать.

Ранее OBOZREVATEL писал, что во вторник, 29 октября, с 10:00 до 17:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах Днепра. Отключение связано с подготовкой теплораспределительного пункта.

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