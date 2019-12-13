В Днепре приняли бюджет области на 2020 год: на что потратят деньги

В Днепре 13 декабря на ХХ сессии областного совета депутаты проголосовали за областной бюджет на 2020 год.

По сравнению с 2019-ым он он будет меньше на 8 млрд. гривень. Об этом сообщили на странице Днепропетровского областного совета в Facebook.

В Днепре приняли бюджет области на 2020 год Пресс-служба ДнепрОГА

Общая сумма в казне составит 10,5 миллиардов гривень. В связи с оптимизацией и экономией средств к денежным расходам планируют подойти максимально ответственно.

Итак, бюджет развития составляет 1 757,1 млн гривень . На эти деньги собственно и будут продолжать строиться садики, стадионы и другие объекты.

Увеличена субвенция на реконструкцию и строительство дорог. В 2019 году она составляла 690 млн гривень, в 2020 - 1 млрд 37 млн гривень, а также 300 млн из областного бюджета пойдут на дороги.

"У нас есть амбициозные планы - наконец достроить дороги, отремонтировать их. Ибо процесс уже слишком затянулся", - отметил председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник.

На сессии депутаты проголосовали за передачу городских и районных больниц непосредственно тем общинам, которые они обслуживают. Это были последние 34 больницы, и сегодня на балансе облсовета остались только областные учреждения здравоохранения. Кроме того, депутаты поддержали предложение о предоставлении бесплатных услуг по зубному протезированию для бойцов АТО/ООС.

В Днепре приняли бюджет области на 2020 год Пресс-служба ДнепрОГА

Среди главных направлений финансирования в 2020 году:

- образование - 2 496,1 млн гривень,

- здравоохранение - 1 342,5 млн гривень. (В частности, 170 млн гривень из областного бюджета будет направлено на техническое оснащение больниц области)

- малообеспеченным слоям населения - 8,6 тыс человек - 17,8 млн гривень;

- предоставление ежемесячной социальной помощи членам семей погибших, бойцам-добровольцам, реабилитированным лицам - 374 человека - 9,3 млн гривень.

- культура и искусство - 268,9 млн гривень.

- спорт - 85,2 млн гривень.

В Днепре приняли бюджет области на 2020 год Пресс-служба ДнепрОГА

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в бюджете Украины на 2020 год, за правки которого 18 октября проголосовали депутаты Верховной Рады, учтено выделение средств в сумме 1 млрд гривень на реконструкцию аэропорта в Днепре. Эти деньги потратят на взлетную полосу и радиомаячную систему.

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