В Днепре приглашают работать в полицию: какие требования

В Днепре продолжается набор в полицию.
В полиции Днепропетровской области открыты 115 вакантных должностей, сообщает Информатор.
Как отметили, необходимы люди на должности следователей и их помощников, оперуполномоченных уголовной полиции, инспекторов по ювенальной превенции, участковых офицеров полиции, полицейских секторов реагирования патрульной полиции, полицейских конвойной службы, полицейских по учету и хранению вещественных доказательств и вооружения.
Полиция Днепропетровской области
Днепр Час
Желающие принять участие в конкурсе должны соответствовать общим требованиям к кандидатам:
гражданство Украины;
возраст от 18 лет;
свободное владение украинским языком;
полное общее среднее образование (для младшего состава полиции), высшее образование (для среднего состава полиции) и высшее юридическое образование (для кандидатов на должности следователей);
отсутствие офицерского воинского или специального звания (для должностей младшего состава полиции).
наличие водительского удостоверения категории В;
готовность к службе в любом городе Украины в связи со служебной необходимостью.
Отбор кандидатов на вакантные должности ГУНП будет состоять из следующих этапов:
тестирование на знание законодательной базы и на общие способности и навыки;
психологическое тестирование личностных характеристик;
прохождения кандидатами военно-врачебной комиссии;
проверка уровня их физической подготовки;
собеседование с комиссией и проведение специальной проверки.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-анкету и подготовить и лично сдать пакет необходимых документов, прием которых будет осуществляться по адресу: г. Днепр, улица Троицкая, 20а.
В свою очередь государство гарантирует полицейским:
стабильную заработную плату;
социальное обеспечение согласно действующему законодательству;
профессиональную подготовку по международным стандартам;
повышение образовательной степени высшего образования в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения;
осуществляющих подготовку полицейских и перспективу карьерного роста;
бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения МВД;
квартира в лизинг для семьи полицейского;
возможность компенсации расходов за аренду жилья.
Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты обстреляли наряд полиции.
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