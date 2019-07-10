В Днепре приглашают работать в полицию: какие требования

В Днепре продолжается набор в полицию.

В полиции Днепропетровской области открыты 115 вакантных должностей, сообщает Информатор.

Как отметили, необходимы люди на должности следователей и их помощников, оперуполномоченных уголовной полиции, инспекторов по ювенальной превенции, участковых офицеров полиции, полицейских секторов реагирования патрульной полиции, полицейских конвойной службы, полицейских по учету и хранению вещественных доказательств и вооружения.

Полиция Днепропетровской области Днепр Час

Желающие принять участие в конкурсе должны соответствовать общим требованиям к кандидатам:

гражданство Украины;

возраст от 18 лет;

свободное владение украинским языком;

полное общее среднее образование (для младшего состава полиции), высшее образование (для среднего состава полиции) и высшее юридическое образование (для кандидатов на должности следователей);

отсутствие офицерского воинского или специального звания (для должностей младшего состава полиции).

наличие водительского удостоверения категории В;

готовность к службе в любом городе Украины в связи со служебной необходимостью.

Отбор кандидатов на вакантные должности ГУНП будет состоять из следующих этапов:

тестирование на знание законодательной базы и на общие способности и навыки;

психологическое тестирование личностных характеристик;

прохождения кандидатами военно-врачебной комиссии;

проверка уровня их физической подготовки;

собеседование с комиссией и проведение специальной проверки.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-анкету и подготовить и лично сдать пакет необходимых документов, прием которых будет осуществляться по адресу: г. Днепр, улица Троицкая, 20а.

В свою очередь государство гарантирует полицейским:

стабильную заработную плату;

социальное обеспечение согласно действующему законодательству;

профессиональную подготовку по международным стандартам;

повышение образовательной степени высшего образования в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения;

осуществляющих подготовку полицейских и перспективу карьерного роста;

бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения МВД;

квартира в лизинг для семьи полицейского;

возможность компенсации расходов за аренду жилья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты обстреляли наряд полиции.

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