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В Днепре приглашают работать в полицию: какие требования

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В Днепре продолжается набор в полицию.

В полиции Днепропетровской области открыты 115 вакантных должностей, сообщает Информатор.

Как отметили, необходимы люди на должности следователей и их помощников, оперуполномоченных уголовной полиции, инспекторов по ювенальной превенции, участковых офицеров полиции, полицейских секторов реагирования патрульной полиции, полицейских конвойной службы, полицейских по учету и хранению вещественных доказательств и вооружения.

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Полиция Днепропетровской области

Полиция Днепропетровской области

Днепр Час

Желающие принять участие в конкурсе должны соответствовать общим требованиям к кандидатам:

  • гражданство Украины;

  • возраст от 18 лет;

  • свободное владение украинским языком;

  • полное общее среднее образование (для младшего состава полиции), высшее образование (для среднего состава полиции) и высшее юридическое образование (для кандидатов на должности следователей);

  • отсутствие офицерского воинского или специального звания (для должностей младшего состава полиции).

  • наличие водительского удостоверения категории В;

  • готовность к службе в любом городе Украины в связи со служебной необходимостью.

Отбор кандидатов на вакантные должности ГУНП будет состоять из следующих этапов:

  • тестирование на знание законодательной базы и на общие способности и навыки;

  • психологическое тестирование личностных характеристик;

  • прохождения кандидатами военно-врачебной комиссии;

  • проверка уровня их физической подготовки;

  • собеседование с комиссией и проведение специальной проверки.

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Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-анкету и подготовить и лично сдать пакет необходимых документов, прием которых будет осуществляться по адресу: г. Днепр, улица Троицкая, 20а.

В свою очередь государство гарантирует полицейским:

  • стабильную заработную плату;

  • социальное обеспечение согласно действующему законодательству;

  • профессиональную подготовку по международным стандартам;

  • повышение образовательной степени высшего образования в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения;

  • осуществляющих подготовку полицейских и перспективу карьерного роста;

  • бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения МВД;

  • квартира в лизинг для семьи полицейского;

  • возможность компенсации расходов за аренду жилья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты обстреляли наряд полиции.

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Место
Украина Днепр
Теги
Национальная полиция Украины патрульная полиция полиция Днепр
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