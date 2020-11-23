В Днепре презентовали образовательно-документальную выставку, посвященную Голодомору

23 ноября в холле Днепровского городского совета презентовали образовательно-документальную выставку "Долой коммуну и советскую власть": сопротивление крестьян Днепропетровщины насильственной коллективизации и Голодомору".

Мероприятие организовано КЗ "Музей сопротивления Голодомора" Днепровского горсовета к 87-й годовщине памяти жертв Голодомора – геноцида 1932-1933 годов.

"Экспозиция представлена 30-ю информационными плакатами, на которых редкие архивные исторические документы, касающиеся сопротивления коллективизации на украинских землях. И для широкой общественности, наверное, они представлены впервые. Музей сопротивления Голодомора находит памятники истории и придает им максимальной огласки, обнародование во время таких вот экспозиций. Главное – мы должны знать и понимать свою историю, чтобы никогда больше таких событий на повторялось", – отметил секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара.

Экспозиция представлена 30-ю информационными плакатами

Мероприятие организовано КЗ "Музей сопротивления Голодомора" Днепровского горсовета

Со своей стороны, директор КЗ "Музей сопротивления Голодомора" Лилия Богачева рассказала: "Начинается выставка с карты волынок, или еще как их называют "бабьих бунтов", которые были на территории Днепропетровского округа в январе-марте 1930. Далее идут тематические материалы экспозиции, которые среди прочего рассказывают о различных этапах, которыми шло крестьянство – это и раскулачивание, сопротивление, хлебозаготовки, волынки и др. В общем, было не принято говорить, что люди сопротивлялись, но крестьянство не было пассивным и выступало против коллективизации, и приводится в экспозиции. Они в дальнейшем будут использоваться как методический материал для обучения старшеклассников и студентов".

В выставке использованы материалы, которые более двадцати лет собирала начальница научно-исследовательского отдела Музея сопротивления Голодомора, доктор исторических наук, профессор Наталья Романец.

В выставке использованы материалы, которые более двадцати лет собирала Наталья Романец.

Материалы экспозиции в дальнейшем использоваться как методический материал для обучения старшеклассников и студентов

"Представленная карта волынок показывает масштабы гигантского крестьянского сопротивления в 1930 году, когда большинство сел, которые сейчас расположены в Днепропетровской области, восстали против коллективизации. В целом существует такой стереотип о "беспозвоночном" украинском крестьянине, который ждал, пока его заморят голодом. Так вот, эта выставка демонстрирует, что совсем не ждал, а длительное время противодействовал политике советской власти. И для того, чтобы окончательно подавить это сопротивление и был использован террор голодом", – подчеркнула Наталья Романец.

Представленная карта волынок показывает масштабы гигантского крестьянского сопротивления в 1930 году,

Выставка демонстрирует, что народ не ждал, а длительное время противодействовал политике советской власти

По словам директора музея памяти еврейского народа и Холокоста в Украине Игоря Щупака, эта выставка имеет большое значение для понимания уроков истории: "Тему Голодомора, геноцида украинского народа в 32-33 годах изучают, и акцент очень часто делается на трагедии, уничтожении. Конечно, это так. Но в то же время и на опоре, спасении следует акцентировать. Именно эта выставка об этом и рассказывает".