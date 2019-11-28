В Днепре предупредили об отключении воды: список адресов

В Днепре на нескольких улицах в пятницу, 29 ноября, будет отсутствовать водоснабжение.
Отключение связано с плановыми ремонтными работами предприятия ДГЭС "Облэнерго", передает пресс-служба КП "Днепрводоканал".
Отключение воды
NewsOne
В частности, с 10:00 до 15:00 будет частично приостановлено водоснабжение жителей и потребителей, по следующим адресам:
пр. Мира;
пер. Фестивальный;
ул. Николая Михновского;
ул. Березинская, дома с № 33 по № 61;
ул. Генерала Захарченко, дома с № 1 по № 15;
пер. Свободный, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12;
ул. Усенко, дома с № 1 по № 23;
Донецкое шоссе, дома с № 97 № 137.
На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас воды.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в городах Новый Роздол и Новояворивск (Львовская область), где был сорван отопительный сезон, снова случились проблемы с отоплением. На Новороздольской ТЭЦ в понедельник, 25 ноября, произошли два значительных прорыва.
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