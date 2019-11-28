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29 ноября • обновлено в 11:03
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Светлана Коваленко

В Днепре предупредили об отключении воды: список адресов

1.3т
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В Днепре на нескольких улицах в пятницу, 29 ноября, будет отсутствовать водоснабжение.

Отключение связано с плановыми ремонтными работами предприятия ДГЭС "Облэнерго", передает пресс-служба КП "Днепрводоканал".

Отключение воды

Отключение воды

NewsOne

В частности, с 10:00 до 15:00 будет частично приостановлено водоснабжение жителей и потребителей, по следующим адресам:

  • пр. Мира;

  • пер. Фестивальный;

  • ул. Николая Михновского;

  • ул. Березинская, дома с № 33 по № 61;

  • ул. Генерала Захарченко, дома с № 1 по № 15;

  • пер. Свободный, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12;

  • ул. Усенко, дома с № 1 по № 23;

  • Донецкое шоссе, дома с № 97 № 137.

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На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас воды.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в городах Новый Роздол и Новояворивск (Львовская область), где был сорван отопительный сезон, снова случились проблемы с отоплением. На Новороздольской ТЭЦ в понедельник, 25 ноября, произошли два значительных прорыва.

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Автор
Светлана Коваленко
Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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