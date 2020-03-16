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16 марта • обновлено в 18:07
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Алина Рашевская

В Днепре предупредили об отключении воды: адреса

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В среду, 18 марта, в Днепре на жилом массиве Игрень планируется масштабное отключение воды.

Водоснабжения не будет с 9:00 до 14:00. Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

Отключение воды в Днепре

Отключение воды в Днепре

Харьков. Комментарии

Воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Активистов;

  • ул. Богородицкая;

  • ул. Таврическая;

  • ул. Ноябрьская;

  • пер. Ноябрьский;

  • пер. Дачный;

  • ул. Дачная

  • ул. Эстафетная;

  • ул. Псковская;

  • ул. Героев Днепра;

  • ул. Арктическая;

  • ул. Косогорная;

  • ул. Железнодорожная;

  • ул. Прохорова;

  • ул. Луцкая;

  • ул. Пшеничная;

  • ул. Календарная;

  • ул. Прорезная;

  • ул. Солнечногорская;

  • ул. Таджикская;

  • ул. Зоопарковая;

  • ул. Евгения Сердюкова;

  • ул. Оранжерейная;

  • ул. Бестужева;

  • ул. Князя Константина Острожского;

  • ул. Разъездная;

  • ул. Бехтерева;

  • ул. Академика Сахарова;

  • ул. Романовского;

  • пер. Марийский;

  • пер. Малиновый;

  • пер. Ягодный;

  • ул. Олешковская;

  • ул. Вьетнамская;

  • пер. Героический;

  • ул. Адлерская;

  • ул. Генерала Григоренко;

  • ул. Чебоксарская;

  • ул. Соловьиная;

  • ул. Отдыха;

  • ул. Командира Юнина;

  • ул. Живописная;

  • ул. Александра Серебрякова;

  • ул. Туркменская;

  • ул. Керамическая;

  • ул. Автодорожная;

  • ул. Июльская.

Предприятие рекомендует запастись водой заранее.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в самом глубоком и большом озере Украины Свитязе, расположенном на Волыни, катастрофически упал уровень воды. За год она отступила от берега примерно на полсотни метров.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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