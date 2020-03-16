В Днепре предупредили об отключении воды: адреса

В среду, 18 марта, в Днепре на жилом массиве Игрень планируется масштабное отключение воды.
Водоснабжения не будет с 9:00 до 14:00. Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.
Отключение воды в Днепре
Харьков. Комментарии
Воды не будет по следующим адресам:
ул. Активистов;
ул. Богородицкая;
ул. Таврическая;
ул. Ноябрьская;
пер. Ноябрьский;
пер. Дачный;
ул. Дачная
ул. Эстафетная;
ул. Псковская;
ул. Героев Днепра;
ул. Арктическая;
ул. Косогорная;
ул. Железнодорожная;
ул. Прохорова;
ул. Луцкая;
ул. Пшеничная;
ул. Календарная;
ул. Прорезная;
ул. Солнечногорская;
ул. Таджикская;
ул. Зоопарковая;
ул. Евгения Сердюкова;
ул. Оранжерейная;
ул. Бестужева;
ул. Князя Константина Острожского;
ул. Разъездная;
ул. Бехтерева;
ул. Академика Сахарова;
ул. Романовского;
пер. Марийский;
пер. Малиновый;
пер. Ягодный;
ул. Олешковская;
ул. Вьетнамская;
пер. Героический;
ул. Адлерская;
ул. Генерала Григоренко;
ул. Чебоксарская;
ул. Соловьиная;
ул. Отдыха;
ул. Командира Юнина;
ул. Живописная;
ул. Александра Серебрякова;
ул. Туркменская;
ул. Керамическая;
ул. Автодорожная;
ул. Июльская.
Предприятие рекомендует запастись водой заранее.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в самом глубоком и большом озере Украины Свитязе, расположенном на Волыни, катастрофически упал уровень воды. За год она отступила от берега примерно на полсотни метров.
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