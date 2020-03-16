В Днепре предупредили об отключении воды: адреса

В среду, 18 марта, в Днепре на жилом массиве Игрень планируется масштабное отключение воды.

Водоснабжения не будет с 9:00 до 14:00. Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

Отключение воды в Днепре Харьков. Комментарии

Воды не будет по следующим адресам:

ул. Активистов;

ул. Богородицкая;

ул. Таврическая;

ул. Ноябрьская;

пер. Ноябрьский;

пер. Дачный;

ул. Дачная

ул. Эстафетная;

ул. Псковская;

ул. Героев Днепра;

ул. Арктическая;

ул. Косогорная;

ул. Железнодорожная;

ул. Прохорова;

ул. Луцкая;

ул. Пшеничная;

ул. Календарная;

ул. Прорезная;

ул. Солнечногорская;

ул. Таджикская;

ул. Зоопарковая;

ул. Евгения Сердюкова;

ул. Оранжерейная;

ул. Бестужева;

ул. Князя Константина Острожского;

ул. Разъездная;

ул. Бехтерева;

ул. Академика Сахарова;

ул. Романовского;

пер. Марийский;

пер. Малиновый;

пер. Ягодный;

ул. Олешковская;

ул. Вьетнамская;

пер. Героический;

ул. Адлерская;

ул. Генерала Григоренко;

ул. Чебоксарская;

ул. Соловьиная;

ул. Отдыха;

ул. Командира Юнина;

ул. Живописная;

ул. Александра Серебрякова;

ул. Туркменская;

ул. Керамическая;

ул. Автодорожная;

ул. Июльская.

Предприятие рекомендует запастись водой заранее.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в самом глубоком и большом озере Украины Свитязе, расположенном на Волыни, катастрофически упал уровень воды. За год она отступила от берега примерно на полсотни метров.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!