В Днепре предупредили об отключении воды: адреса

В четверг, 20 февраля, на нескольких улицах Днепра с 9:00 до 19:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

В Днепре отключат воду 20 февраля Град

Воды не будет по следующим адресам:

улица Луговская;

улица Луговская, 211 — средняя школа № 55;

улица Ростовская, дома с № 66 до № 191;

улица Ростовская, 88 — средняя школа № 42;

улица Ростовская, 141 — хлебокомбинат №5;

улица Воронцова, дома с № 33 до № 59.

Предприятие рекомендует запастись водой заранее.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в самом глубоком и большом озере Украины Свитязе, расположенном на Волыни, катастрофически упал уровень воды. За год она отступила от берега примерно на полсотни метров.

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