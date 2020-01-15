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15 января • обновлено в 09:39
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Алина Рашевская

В Днепре предупредили об отключении воды: адреса

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В четверг, 16 января, на нескольких улицах Днепра с 10:00 до 22:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

В Днепре предупредили об отключении воды

В Днепре предупредили об отключении воды

НашКИЕВ.UA

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Воды не будет по следующим адресам:

  • Улица Рабочая, 71, 73, 75;

  • Улица Надежды Алексеенко, 108;

  • Улица Каверина, 4 (детское учебное заведение № 309).

Предприятие рекомендует запастись водой заранее.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре изменилась абонплата за коммунальные услуги. Тарифы начали действовать с 1 января 2020 года.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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