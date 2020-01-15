В Днепре предупредили об отключении воды: адреса

В четверг, 16 января, на нескольких улицах Днепра с 10:00 до 22:00 не будет воды.
Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.
В Днепре предупредили об отключении воды
НашКИЕВ.UA
Воды не будет по следующим адресам:
Улица Рабочая, 71, 73, 75;
Улица Надежды Алексеенко, 108;
Улица Каверина, 4 (детское учебное заведение № 309).
Предприятие рекомендует запастись водой заранее.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре изменилась абонплата за коммунальные услуги. Тарифы начали действовать с 1 января 2020 года.
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