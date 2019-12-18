В Днепре предупредили об отключении воды: адреса

В четверг, 19 декабря, на нескольких улицах в Днепре с 10:00 до 18:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

В Днепре отключат воду 19 декабря НашКИЕВ.UA

Воды не будет по следующим адресам:

ул. Мандрыковская, 134, 137, 139, 141, 143;

ул. Мандрыковская, частные жилые дома от № 80 до № 220;

ул. Набережная Победы, 66, 70.

Предприятие рекомендует запастись водой заранее.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на улице Байкальской заметили двух мужчин, которые устроили кулачные разборки прямо посреди дороги. Водитель "Таврии" подрезал парня на велосипеде, в результате чего последний жестоко отомстил автомобилисту.

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