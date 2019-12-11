В Днепре предупредили об отключении воды: адреса

В Днепре 12 декабря с 10:00 до 22:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах.
Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.
Отключение воды
NewsOne
Воды не будет по следующим адресам:
ул. Мандрыковская, 134, 137, 139, 141, 143;
частный сектор по ул. Мандрыковской, от дома №130 до дома №220;
ул. Набережная Победы, 66, 70.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 11 декабря на Слобожанском проспекте под виадуком произошло ДТП с участием Mercedes Sprinter и Toyota. В результате столкновения серьезно пострадал водитель легковушки.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!