В Днепре предупредили об отключении воды: адреса

В Днепре 12 декабря с 10:00 до 22:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

Отключение воды NewsOne

Воды не будет по следующим адресам:

ул. Мандрыковская, 134, 137, 139, 141, 143;

частный сектор по ул. Мандрыковской, от дома №130 до дома №220;

ул. Набережная Победы, 66, 70.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 11 декабря на Слобожанском проспекте под виадуком произошло ДТП с участием Mercedes Sprinter и Toyota. В результате столкновения серьезно пострадал водитель легковушки.

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