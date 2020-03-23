В Днепре предупредили об отключении воды: адреса

Во вторник, 24 марта, на нескольких улицах Днепра с 10:00 до 20:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

В Днепре отключат воду 24 марта Челябинск

Воды не будет по следующим адресам:

ул. Ю. Кондратюка (жилые дома);

ул. Ю. Кондратюка, 3Б, 7А (административные здания), 11А;

ул. Большая Диевская, 30 (административные здания).

Предприятие рекомендует запастись водой заранее.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в самом глубоком и большом озере Украины Свитязе, расположенном на Волыни, катастрофически упал уровень воды. За год она отступила от берега примерно на полсотни метров.

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