В Днепре предупредили об отключении воды: адреса

В пятницу, 25 октября, с 9:30 до 18:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах Днепра.
Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрводоканала".
Отключение воды в Днепре 25 октября
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Воды не будет по следующим адресам:
ул. Бутова, дома с № 1 по № 264;
ул. Байкальская, 2Б (ОАО "Предприятие с иностранными инвестициями "Интеркерама").
Ранее OBOZREVATEL писал, что в среду, 23 октября, в шести районах Днепра не будет света. Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей
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