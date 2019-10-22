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22 октября • обновлено в 17:35
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В Днепре предупредили об отключении воды: адреса

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В пятницу, 25 октября, с 9:30 до 18:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах Днепра.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрводоканала".

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Отключение воды в Днепре 25 октября

Отключение воды в Днепре 25 октября

unsplash.com

Воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Бутова, дома с № 1 по № 264;

  • ул. Байкальская, 2Б (ОАО "Предприятие с иностранными инвестициями "Интеркерама").

Ранее OBOZREVATEL писал, что в среду, 23 октября, в шести районах Днепра не будет света. Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей

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Место
Украина Днепр
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