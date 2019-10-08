В Днепре предупредили об отключении воды: адреса

Во вторник, 8 октября, с 10:00 до 15:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах Днепра.
Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрводоканала".
Воды не будет по следующим адресам:
Отключение воды в Днепре 8 октября
News One
• пр. Слобожанский, 85А, 87А;
• ул. Артековская, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17;
• ул. Калиновая, 13, 15, 17;
• ул. Девичья, 5, 7, 9, 10, 11.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 8 октября в пяти районах отключат электричество. Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей.
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