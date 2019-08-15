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В Днепре предупредили об отключении света: список адресов

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В Днепре 16 августа три района останутся без электричества.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света

Отключение света

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Адреса, по которым не будет света:

Новокодакский район:

  • ул. Дружбы, 2-14, 3-13;

  • ул. Золотоосенняя, 36-76, 88, 71-111;

  • ул. Песчаная 1-29, 2-48;

  • ул. Сосновая, 4-20, 26, 28;

  • ул. Депутатская, 9-15, 18-28;

  • ул. Водяная, 1-9, 2-24;

  • ул. Крутогорная, 1-35, 2-68.

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Самарский район:

  • ул. Каширская 1-5,42,44;

  • ул. Чаплинская 38-136,163-201;

  • пер. Дубининский 42-60;

  • ул. Дубининская 59-89

  • ул. Белокаменная 53-65, 48-62.

Соборный район:

  • пер. Коновальца 2а, 4;

  • ул. Ефремова 19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре девочка получила удар током в киоске. Ребенка пришлось госпитализировать в отделение кардиоревматологии.

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Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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