В Днепре предупредили об отключении света: список адресов

В Днепре 16 августа три района останутся без электричества.
Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
IPnews
Адреса, по которым не будет света:
Новокодакский район:
ул. Дружбы, 2-14, 3-13;
ул. Золотоосенняя, 36-76, 88, 71-111;
ул. Песчаная 1-29, 2-48;
ул. Сосновая, 4-20, 26, 28;
ул. Депутатская, 9-15, 18-28;
ул. Водяная, 1-9, 2-24;
ул. Крутогорная, 1-35, 2-68.
Самарский район:
ул. Каширская 1-5,42,44;
ул. Чаплинская 38-136,163-201;
пер. Дубининский 42-60;
ул. Дубининская 59-89
ул. Белокаменная 53-65, 48-62.
Соборный район:
пер. Коновальца 2а, 4;
ул. Ефремова 19.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре девочка получила удар током в киоске. Ребенка пришлось госпитализировать в отделение кардиоревматологии.
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