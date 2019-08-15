В Днепре предупредили об отключении света: список адресов

В Днепре 16 августа три района останутся без электричества.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света IPnews

Адреса, по которым не будет света:

Новокодакский район:

ул. Дружбы, 2-14, 3-13;

ул. Золотоосенняя, 36-76, 88, 71-111;

ул. Песчаная 1-29, 2-48;

ул. Сосновая, 4-20, 26, 28;

ул. Депутатская, 9-15, 18-28;

ул. Водяная, 1-9, 2-24;

ул. Крутогорная, 1-35, 2-68.

Самарский район:

ул. Каширская 1-5,42,44;

ул. Чаплинская 38-136,163-201;

пер. Дубининский 42-60;

ул. Дубининская 59-89

ул. Белокаменная 53-65, 48-62.

Соборный район:

пер. Коновальца 2а, 4;

ул. Ефремова 19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре девочка получила удар током в киоске. Ребенка пришлось госпитализировать в отделение кардиоревматологии.

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