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2 декабря • обновлено в 22:17
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Карина Бондаренко

В Днепре предупредили об отключении света: адреса

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Во вторник, 3 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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В Днепре предупредили об отключении света

В Днепре предупредили об отключении света

34 канал

Света не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

  • ул. Ашхабадская, 107 — 149, 118 — 190;

  • ул. Верещагина, 33, 107 — 135а, 108 — 150;

  • ул. Майская, 160 — 172;

  • ул. Холодильная, 55, 57, 59, 61, 107а;

  • ул. Янтарная, 75, 79, 83;

  • ул. Радищева, 28, 34;

  • ул. Гаражная, 1;

  • ул. Байкальская, 13, 20;

  • просп. Слобожанский, 109а, 111, 111а;

  • ул. Беляева, 2;

  • ул. Высоцкого, 2, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б, 4в.

Новокодакский район:

  • просп. Ивана Мазепы, 8 — 16, 16 — 30;

  • Детский сад № 238;

  • ул. Ногинская, 1, 2, 4, 5, 11 — 17, 12 — 20, 21 — 31, 24, 35;

  • ул. Матлаховая, 3а, 5 — 15;

  • ул. Владимира Самодрыги, 1 — 13, 2 — 18;

  • ул. Полковника Горленко, 1 — 27, 2 — 26;

  • ул. Дунаевского, 5 — 29, 18 — 30;

  • ул. Военноморская, 9;

  • ул. Киевская, 70 — 124;

  • ул. Азовская, 1 — 7, 2 — 8;

  • ул. Машинистов, 2, 4, 6;

  • ул. Якова Острянина, 47 — 85, 52 — 88;

  • ул. Водительская, 19 — 51, 20а — 60;

  • пер. Водительская, 1 — 9, 2 — 18;

  • ул. Марата, 4 — 6;

  • ул. Качалова, 6;

  • ул. Тиверская. 1, 3, 4;

  • просп. Сергея Нигояна, 61а, 63, 67;

  • ул. Новоорловская, 22, 22а, 24, 26;

  • ул. Виктора Мерзленка, 21, 23;

  • ул. Вахрушева, 9.

Центральный район:

  • ул. Княгини Ольги, 2, 6, 8;

  • просп. Дмитрия Яворницкого, 98;

  • просп. Александра Поля, 35, 37, 43, 45, 50;

  • ул. Ульянова, 11а;

  • ул. Староказацкая, 65.

Шевченковский район:

  • ул. Краснопольская, 4а, 6а, 8б, 10.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре серьезно ухудшится погода. В городе и области ожидается холод, снег и гололедица.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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