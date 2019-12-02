В Днепре предупредили об отключении света: адреса

Во вторник, 3 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре предупредили об отключении света
34 канал
Света не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Ашхабадская, 107 — 149, 118 — 190;
ул. Верещагина, 33, 107 — 135а, 108 — 150;
ул. Майская, 160 — 172;
ул. Холодильная, 55, 57, 59, 61, 107а;
ул. Янтарная, 75, 79, 83;
ул. Радищева, 28, 34;
ул. Гаражная, 1;
ул. Байкальская, 13, 20;
просп. Слобожанский, 109а, 111, 111а;
ул. Беляева, 2;
ул. Высоцкого, 2, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б, 4в.
Новокодакский район:
просп. Ивана Мазепы, 8 — 16, 16 — 30;
Детский сад № 238;
ул. Ногинская, 1, 2, 4, 5, 11 — 17, 12 — 20, 21 — 31, 24, 35;
ул. Матлаховая, 3а, 5 — 15;
ул. Владимира Самодрыги, 1 — 13, 2 — 18;
ул. Полковника Горленко, 1 — 27, 2 — 26;
ул. Дунаевского, 5 — 29, 18 — 30;
ул. Военноморская, 9;
ул. Киевская, 70 — 124;
ул. Азовская, 1 — 7, 2 — 8;
ул. Машинистов, 2, 4, 6;
ул. Якова Острянина, 47 — 85, 52 — 88;
ул. Водительская, 19 — 51, 20а — 60;
пер. Водительская, 1 — 9, 2 — 18;
ул. Марата, 4 — 6;
ул. Качалова, 6;
ул. Тиверская. 1, 3, 4;
просп. Сергея Нигояна, 61а, 63, 67;
ул. Новоорловская, 22, 22а, 24, 26;
ул. Виктора Мерзленка, 21, 23;
ул. Вахрушева, 9.
Центральный район:
ул. Княгини Ольги, 2, 6, 8;
просп. Дмитрия Яворницкого, 98;
просп. Александра Поля, 35, 37, 43, 45, 50;
ул. Ульянова, 11а;
ул. Староказацкая, 65.
Шевченковский район:
ул. Краснопольская, 4а, 6а, 8б, 10.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре серьезно ухудшится погода. В городе и области ожидается холод, снег и гололедица.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!