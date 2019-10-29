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29 октября • обновлено в 15:56
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В Днепре предупредили об отключении света: адреса

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В среду, 30 октября, в четырех районах Днепра не будет света.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

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В Днепре отключат свет 30 октября

В Днепре отключат свет 30 октября

brovary.net.ua

Шевченковский район:

  • пер. Блока, 1, 2, 4;

  • ул. Кониского, 41 — 47;

  • ул. Дарвина, 1 — 17а, 2 — 12, 41 — 43;

  • ул. Дегтягрева, 5 — 9, 31 — 55, 12 — 38;

  • ул. Загородняя, 37, 43, 47;

  • ул. Кургановская, 55;

  • ул. Светлова, 2- 20, 19;

  • пер. Сорочинский, 1 — 25, 2 — 4;

  • ул. Уездная, 1 — 21, 2 — 20;

  • ул. Симона Петлюры, 1 — 7, 2 — 8;

  • ул. Украинская, 2.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Передовая, 456 — 508, 504;

  • ул. Казахстанская, 1 — 7, 2 — 28;

  • ул. Широкая, 86, 88, 90, 85 — 91;

  • ул. Рилеева, 40 — 146, 107 — 31, 107 — 221;

  • ул. Трансформаторная;

  • ул. Каруни, 2 — 12;

  • ул. Темина, 1 — 29;

  • пр. Слобожанский, 13;

  • ул. Луговская, 183.

Самарский район:

  • ул. 20-летия Победы, 23 — 37;

  • ул. Агнии Барто, 30, 38, 39;

  • ул. Космонавтов, 2 — 8, 1, 4а.

Новокодакский район:

  • ул. Учительская, 3 — 15, 4 — 18;

  • ул. Школьная, 1 — 9, 2 — 32;

  • пер. Школьный, 1 — 9, 2 — 16;

  • ул. Кохановская, 80 — 118, 83 — 113;

  • пер. Лермонтова, 1 — 13, 6 — 30;

  • ул. Золотоосенняя, 15 — 55, 20 — 28а, 113;

  • пер. Золотоосенний, 17 — 47, 24 — 44;

  • ул. Солнечная, 1 — 19, 2 — 16;

  • ул. Косинского, 1 — 21, 2 — 22;

  • ул. Парковая, 2 — 14;

  • пер. Парковый, 1 — 5, 2 — 10;

  • ул. Горького, 1 — 43, 12 — 24;

  • пер. Горького, 5 — 9, 2 — 26;

  • ул. Стадионная, 2б — 22, 3 — 19;

  • пер. Стадионный, 1 — 21;

  • ул. Дачная, 5 — 29, 6 — 18;

  • пер. Минеральный, 1 — 13, 2 — 6;

  • ул. Минеральная, 23 — 49, 12 — 34, 1 — 21, 2 — 10;

  • СТ "Комунальщик";

  • ул. Степовая, 7 — 17;

  • СТ "Зеленая волна";

  • ул. Красина, 3 — 9;

  • ул. Родомановская, 1 — 5, 2 — 14;

  • СТ "Фантазия".

Ранее OBOZREVATEL писал, что в понедельник, 28 октября, в Днепре прогремел масштабный взрыв на маслоэкстракционном заводе "Потоки". Возгорание произошло в складских помещениях, где хранились отходы от семян подсолнуха.

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Место
Украина Днепр
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