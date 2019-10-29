В Днепре предупредили об отключении света: адреса

В среду, 30 октября, в четырех районах Днепра не будет света.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

В Днепре отключат свет 30 октября brovary.net.ua

Шевченковский район:

пер. Блока, 1, 2, 4;

ул. Кониского, 41 — 47;

ул. Дарвина, 1 — 17а, 2 — 12, 41 — 43;

ул. Дегтягрева, 5 — 9, 31 — 55, 12 — 38;

ул. Загородняя, 37, 43, 47;

ул. Кургановская, 55;

ул. Светлова, 2- 20, 19;

пер. Сорочинский, 1 — 25, 2 — 4;

ул. Уездная, 1 — 21, 2 — 20;

ул. Симона Петлюры, 1 — 7, 2 — 8;

ул. Украинская, 2.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Передовая, 456 — 508, 504;

ул. Казахстанская, 1 — 7, 2 — 28;

ул. Широкая, 86, 88, 90, 85 — 91;

ул. Рилеева, 40 — 146, 107 — 31, 107 — 221;

ул. Трансформаторная;

ул. Каруни, 2 — 12;

ул. Темина, 1 — 29;

пр. Слобожанский, 13;

ул. Луговская, 183.

Самарский район:

ул. 20-летия Победы, 23 — 37;

ул. Агнии Барто, 30, 38, 39;

ул. Космонавтов, 2 — 8, 1, 4а.

Новокодакский район:

ул. Учительская, 3 — 15, 4 — 18;

ул. Школьная, 1 — 9, 2 — 32;

пер. Школьный, 1 — 9, 2 — 16;

ул. Кохановская, 80 — 118, 83 — 113;

пер. Лермонтова, 1 — 13, 6 — 30;

ул. Золотоосенняя, 15 — 55, 20 — 28а, 113;

пер. Золотоосенний, 17 — 47, 24 — 44;

ул. Солнечная, 1 — 19, 2 — 16;

ул. Косинского, 1 — 21, 2 — 22;

ул. Парковая, 2 — 14;

пер. Парковый, 1 — 5, 2 — 10;

ул. Горького, 1 — 43, 12 — 24;

пер. Горького, 5 — 9, 2 — 26;

ул. Стадионная, 2б — 22, 3 — 19;

пер. Стадионный, 1 — 21;

ул. Дачная, 5 — 29, 6 — 18;

пер. Минеральный, 1 — 13, 2 — 6;

ул. Минеральная, 23 — 49, 12 — 34, 1 — 21, 2 — 10;

СТ "Комунальщик";

ул. Степовая, 7 — 17;

СТ "Зеленая волна";

ул. Красина, 3 — 9;

ул. Родомановская, 1 — 5, 2 — 14;

СТ "Фантазия".

Ранее OBOZREVATEL писал, что в понедельник, 28 октября, в Днепре прогремел масштабный взрыв на маслоэкстракционном заводе "Потоки". Возгорание произошло в складских помещениях, где хранились отходы от семян подсолнуха.

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