В Днепре предупредили об отключении света: адреса

В среду, 30 октября, в четырех районах Днепра не будет света.
Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
В Днепре отключат свет 30 октября
brovary.net.ua
Шевченковский район:
пер. Блока, 1, 2, 4;
ул. Кониского, 41 — 47;
ул. Дарвина, 1 — 17а, 2 — 12, 41 — 43;
ул. Дегтягрева, 5 — 9, 31 — 55, 12 — 38;
ул. Загородняя, 37, 43, 47;
ул. Кургановская, 55;
ул. Светлова, 2- 20, 19;
пер. Сорочинский, 1 — 25, 2 — 4;
ул. Уездная, 1 — 21, 2 — 20;
ул. Симона Петлюры, 1 — 7, 2 — 8;
ул. Украинская, 2.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Передовая, 456 — 508, 504;
ул. Казахстанская, 1 — 7, 2 — 28;
ул. Широкая, 86, 88, 90, 85 — 91;
ул. Рилеева, 40 — 146, 107 — 31, 107 — 221;
ул. Трансформаторная;
ул. Каруни, 2 — 12;
ул. Темина, 1 — 29;
пр. Слобожанский, 13;
ул. Луговская, 183.
Самарский район:
ул. 20-летия Победы, 23 — 37;
ул. Агнии Барто, 30, 38, 39;
ул. Космонавтов, 2 — 8, 1, 4а.
Новокодакский район:
ул. Учительская, 3 — 15, 4 — 18;
ул. Школьная, 1 — 9, 2 — 32;
пер. Школьный, 1 — 9, 2 — 16;
ул. Кохановская, 80 — 118, 83 — 113;
пер. Лермонтова, 1 — 13, 6 — 30;
ул. Золотоосенняя, 15 — 55, 20 — 28а, 113;
пер. Золотоосенний, 17 — 47, 24 — 44;
ул. Солнечная, 1 — 19, 2 — 16;
ул. Косинского, 1 — 21, 2 — 22;
ул. Парковая, 2 — 14;
пер. Парковый, 1 — 5, 2 — 10;
ул. Горького, 1 — 43, 12 — 24;
пер. Горького, 5 — 9, 2 — 26;
ул. Стадионная, 2б — 22, 3 — 19;
пер. Стадионный, 1 — 21;
ул. Дачная, 5 — 29, 6 — 18;
пер. Минеральный, 1 — 13, 2 — 6;
ул. Минеральная, 23 — 49, 12 — 34, 1 — 21, 2 — 10;
СТ "Комунальщик";
ул. Степовая, 7 — 17;
СТ "Зеленая волна";
ул. Красина, 3 — 9;
ул. Родомановская, 1 — 5, 2 — 14;
СТ "Фантазия".
Ранее OBOZREVATEL писал, что в понедельник, 28 октября, в Днепре прогремел масштабный взрыв на маслоэкстракционном заводе "Потоки". Возгорание произошло в складских помещениях, где хранились отходы от семян подсолнуха.
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