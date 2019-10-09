В Днепре предупредили о сильных заморозках и ветре

В среду, 9 октября, в Днепре ожидаются сильные ночные заморозки и ветер до 20 м/с.

Спасатели предупреждают о I (желтом) уровне опасности днем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В Днепре прогнозируют заморозки (иллюстрация)

"Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии на 9 октября объявлено предупреждение об опасном метеорологическое явлении. Ночью и утром по всей территории Днепропетровской области ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-5. Уровень опасности II оранжевый (СМК II). Днем в г. Днепр и местами по области ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с. Уровень опасности I желтый (НМЯ I)", – сказано в сообщении.

Также в среду в Днепре прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, с порывами ​​в Днепре и по области до 15-20 м/с. Ночью по территории области в воздухе сильные заморозки 0-5 градусов, днем ​​температура воздуха 10-15 градусов. По городу ночью в воздухе заморозки 0-2 градуса, днем ​​температура воздуха 11-13 градусов.

В четверг, 10 октября, небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов, местами на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса, днем ​​15-20 градусов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре из-за сильного дождя 5 октября затопило детский садик №182 на жилмассиве Западный. Вода попала внутрь помещения, пропитала потолки и стены. Детсад пришлось закрыть на несколько дней.

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