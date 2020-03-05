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5 марта • обновлено в 08:39
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Алина Рашевская

В Днепре предупредили о массовом отключении света: адреса

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В четверг, 5 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре

Отключение света в Днепре

dnepr.info

Света не будет по следующим адресам:

Центральный район:

  • проспект Богдана Хмельницкого,4б, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е,

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул.Универсальная, 1-13,

  • ул.Богомаза, 1-23,

  • ул. Гринченко, 2-7,

  • ул. Гражданская, 1-10,

  • ул. Депутатская, 1-11,

  • ул. Яхневская, 21-33,

  • ул. Григория Грабянки, 1-8,

  • ул. Скворцова, 2-11,

  • пер. Янтарный, 2, 3

Соборный район:

  • Набережная Победы 29, 37-Б, 42

Чечеловский район:

  • ул. Крутая 2-16,1-19;

  • ул. Васильковская 42-124,85-161;

  • ул. Гончарова 36-40,

  • ул. Михаила Комарова 75-113,66-96;

  • ул. Измайловская 41-69,68-100;

  • спуск Горнолыжников 6-12; 1-7;

  • ул.2-я Изюмская 9-13,2-14

Новокодакский район:

  • ул. Андрейченко, 14-66, 59-85;

  • пер. Покровский, 1-9, 2-16;

  • ул. Белая балка, 1-9, 2-52;

  • ул. Вагнера, 16-58, 23-63;

Самарский район:

  • ул. Александра Галича,

  • ул. Прибрежная,

  • ул Зеленоградская

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что представители компаний-поставщиков универсальных услуг искусственно завышали объемы потребления украинцами электрической энергии, поставляемой по льготным ценам. Электричество затем перепродавалось по рыночным ценам предприятиям промышленности.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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