В Днепре предупредили о массовом отключении света: адреса

В четверг, 5 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре dnepr.info

Света не будет по следующим адресам:

Центральный район:

проспект Богдана Хмельницкого,4б, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е,

Амур-Нижнеднепровский район:

ул.Универсальная, 1-13,

ул.Богомаза, 1-23,

ул. Гринченко, 2-7,

ул. Гражданская, 1-10,

ул. Депутатская, 1-11,

ул. Яхневская, 21-33,

ул. Григория Грабянки, 1-8,

ул. Скворцова, 2-11,

пер. Янтарный, 2, 3

Соборный район:

Набережная Победы 29, 37-Б, 42

Чечеловский район:

ул. Крутая 2-16,1-19;

ул. Васильковская 42-124,85-161;

ул. Гончарова 36-40,

ул. Михаила Комарова 75-113,66-96;

ул. Измайловская 41-69,68-100;

спуск Горнолыжников 6-12; 1-7;

ул.2-я Изюмская 9-13,2-14

Новокодакский район:

ул. Андрейченко, 14-66, 59-85;

пер. Покровский, 1-9, 2-16;

ул. Белая балка, 1-9, 2-52;

ул. Вагнера, 16-58, 23-63;

Самарский район:

ул. Александра Галича,

ул. Прибрежная,

ул Зеленоградская

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что представители компаний-поставщиков универсальных услуг искусственно завышали объемы потребления украинцами электрической энергии, поставляемой по льготным ценам. Электричество затем перепродавалось по рыночным ценам предприятиям промышленности.

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