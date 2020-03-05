В Днепре предупредили о массовом отключении света: адреса

В четверг, 5 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света в Днепре
dnepr.info
Света не будет по следующим адресам:
Центральный район:
проспект Богдана Хмельницкого,4б, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е,
Амур-Нижнеднепровский район:
ул.Универсальная, 1-13,
ул.Богомаза, 1-23,
ул. Гринченко, 2-7,
ул. Гражданская, 1-10,
ул. Депутатская, 1-11,
ул. Яхневская, 21-33,
ул. Григория Грабянки, 1-8,
ул. Скворцова, 2-11,
пер. Янтарный, 2, 3
Соборный район:
Набережная Победы 29, 37-Б, 42
Чечеловский район:
ул. Крутая 2-16,1-19;
ул. Васильковская 42-124,85-161;
ул. Гончарова 36-40,
ул. Михаила Комарова 75-113,66-96;
ул. Измайловская 41-69,68-100;
спуск Горнолыжников 6-12; 1-7;
ул.2-я Изюмская 9-13,2-14
Новокодакский район:
ул. Андрейченко, 14-66, 59-85;
пер. Покровский, 1-9, 2-16;
ул. Белая балка, 1-9, 2-52;
ул. Вагнера, 16-58, 23-63;
Самарский район:
ул. Александра Галича,
ул. Прибрежная,
ул Зеленоградская
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что представители компаний-поставщиков универсальных услуг искусственно завышали объемы потребления украинцами электрической энергии, поставляемой по льготным ценам. Электричество затем перепродавалось по рыночным ценам предприятиям промышленности.
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