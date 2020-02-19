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19 февраля • обновлено в 18:30
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София Ковнир

В Днепре предупредили о массовом отключении света: адреса

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В четверг, 20 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

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Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Кубанская, 1-19, 2-58, 25-75;

  • ул. Ветреная, 1-83, 2-80, 91-105.

Шевченковский район:

  • ул. Бажова, 22,41-51;

  • ул. Полонской-Василенко;

  • ул. Изумрудная, 6;

  • ул. Луговская, 105-155-157,110б-144;

  • ул. Каруны, 31/1;

  • ул. Новозаводская, 47-99, 42-58;

  • пер. Новозаводской, 7-51,2-36;

  • ул. Антона Синявского, 73-99;

  • п-к Антона Синявского, 1-23, 2-32;

  • ул. Альвинского, 2-28, 1, 1а;

  • ул. Сурикова, 1-55, 2-44;

  • п-к Сурикова, 1-27, 2-34;

  • ул. Веснина, 1-51, 2-58, 58б;

  • п-к Веснина, 1-23, 2-30;

  • п-к Привольный, 1-31, 2-38;

  • ул. Леся Курбаса;

  • ул. Адмиральская, 2-28, 37-63;

  • ул. Баженова, 1а;

  • п-к Баженова, 24.

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Новокодакский район:

  • ул. Кустанайская, 1-13, 2-12;

  • ул. Фосфорная, 6-14, 15;

  • ул. Амундсена, 2-12, 1-21;

  • ул. Галицкого, 44-50, 52, 54; 4, 12, 14, 14а, 16, 18, 22а;

  • ул. Старый Шлях, 79-83, 89-227, 128-200;

  • ул. Береговая, 1-7, 2-16;

  • ул. Извилистая, 2-36;

  • ул. Заборинская, 3-11, 6-10а;

  • ул. Золотоосенняя, 80-88, 103-105, 113-121;

  • ул. Юбилейная, 12;

  • ул. Горная, 1-19, 2-10.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ученые в Европе начали создавать еду из воздуха, воды и электричества. Компания Solar Food в Финляндии сообщила о готовности начать серийное производство искусственного протеина в 2022 году. За 10 лет авторы хотят сделать продукт более доступным, чем соя.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
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