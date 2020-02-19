В Днепре предупредили о массовом отключении света: адреса

В четверг, 20 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света MRPL.CITY

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Кубанская, 1-19, 2-58, 25-75;

ул. Ветреная, 1-83, 2-80, 91-105.

Шевченковский район:

ул. Бажова, 22,41-51;

ул. Полонской-Василенко;

ул. Изумрудная, 6;

ул. Луговская, 105-155-157,110б-144;

ул. Каруны, 31/1;

ул. Новозаводская, 47-99, 42-58;

пер. Новозаводской, 7-51,2-36;

ул. Антона Синявского, 73-99;

п-к Антона Синявского, 1-23, 2-32;

ул. Альвинского, 2-28, 1, 1а;

ул. Сурикова, 1-55, 2-44;

п-к Сурикова, 1-27, 2-34;

ул. Веснина, 1-51, 2-58, 58б;

п-к Веснина, 1-23, 2-30;

п-к Привольный, 1-31, 2-38;

ул. Леся Курбаса;

ул. Адмиральская, 2-28, 37-63;

ул. Баженова, 1а;

п-к Баженова, 24.

Новокодакский район:

ул. Кустанайская, 1-13, 2-12;

ул. Фосфорная, 6-14, 15;

ул. Амундсена, 2-12, 1-21;

ул. Галицкого, 44-50, 52, 54; 4, 12, 14, 14а, 16, 18, 22а;

ул. Старый Шлях, 79-83, 89-227, 128-200;

ул. Береговая, 1-7, 2-16;

ул. Извилистая, 2-36;

ул. Заборинская, 3-11, 6-10а;

ул. Золотоосенняя, 80-88, 103-105, 113-121;

ул. Юбилейная, 12;

ул. Горная, 1-19, 2-10.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ученые в Европе начали создавать еду из воздуха, воды и электричества. Компания Solar Food в Финляндии сообщила о готовности начать серийное производство искусственного протеина в 2022 году. За 10 лет авторы хотят сделать продукт более доступным, чем соя.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!