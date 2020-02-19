В Днепре предупредили о массовом отключении света: адреса

В четверг, 20 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
MRPL.CITY
Света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Кубанская, 1-19, 2-58, 25-75;
ул. Ветреная, 1-83, 2-80, 91-105.
Шевченковский район:
ул. Бажова, 22,41-51;
ул. Полонской-Василенко;
ул. Изумрудная, 6;
ул. Луговская, 105-155-157,110б-144;
ул. Каруны, 31/1;
ул. Новозаводская, 47-99, 42-58;
пер. Новозаводской, 7-51,2-36;
ул. Антона Синявского, 73-99;
п-к Антона Синявского, 1-23, 2-32;
ул. Альвинского, 2-28, 1, 1а;
ул. Сурикова, 1-55, 2-44;
п-к Сурикова, 1-27, 2-34;
ул. Веснина, 1-51, 2-58, 58б;
п-к Веснина, 1-23, 2-30;
п-к Привольный, 1-31, 2-38;
ул. Леся Курбаса;
ул. Адмиральская, 2-28, 37-63;
ул. Баженова, 1а;
п-к Баженова, 24.
Новокодакский район:
ул. Кустанайская, 1-13, 2-12;
ул. Фосфорная, 6-14, 15;
ул. Амундсена, 2-12, 1-21;
ул. Галицкого, 44-50, 52, 54; 4, 12, 14, 14а, 16, 18, 22а;
ул. Старый Шлях, 79-83, 89-227, 128-200;
ул. Береговая, 1-7, 2-16;
ул. Извилистая, 2-36;
ул. Заборинская, 3-11, 6-10а;
ул. Золотоосенняя, 80-88, 103-105, 113-121;
ул. Юбилейная, 12;
ул. Горная, 1-19, 2-10.
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