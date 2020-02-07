В Днепре предупредили о массовом отключении света: адреса

В пятницу, 7 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света MRPL.CITY

Света не будет по следующим адресам:

Самарский район:

ул. Активистов, 3, 11, 11а, 15;

ул. Богородицкая, 45, 77, 84, 86, 88, 38, 78, 42, 40, 60, 2;

ул. Олешковская, 2, 26, 12, 50, 82, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 7, 8, 90, 94, 72;

ул. Таврийская;

ул. Грушевского;

пер. Ягодный, 5, 7, 13, 45, 33, 2, 16, 18, 24, 34, 46, 52, 56;

ул. Литвищенко, 89/1 — 47, 122, 138 — 70;

ул. Владивостокская, 1 — 5, 4 — 10, 14 — 32, 13 — 33;

ул. Паты, 49, 49а;

ул. Мачтовая, 87, 59-81, 76/2 — 96, 100 — 146, 83 — 127а, 98;

пер. Туполева, 2 — 28, 1 — 23;

пер. Поричковый, 2 — 20;

ул. Гаевая, 17 — 33, 14 — 24, 2 — 12, 13 — 1;

ул. Гвая, 74 — 114, 79 — 127;

ул. Детства, 66 — 128, 133 — 71/2;

ул. Бехтерева, 1, 4, 55а, 55б.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Брацлавская, 1 — 13, 2 — 14;

ул. Украинки, 1 — 25, 2 — 26;

ул. Лаврова, 3 — 7, 2 — 10;

ул. Мариупольская, 3;

ул. Парашутная, 1/2;

ул. Проскуровская, 1 — 19, 2 — 18;

пер. Проскуровский, 1 — 5;

ул. Радистов, 7 — 21;

ул. Светлая, 1 — 23, 2 — 26;

пер. Сквозной, 3;

ул. Трамвайная, 12 — 28.

Центральный район:

ул. Исполкомовская, 38 — 76, 49 — 95;

ул. Бородинская, 4 — 6;

пер. Исполкомовский, 2 — 4, 3 — 9.

Шевченковский район:

пр. Героев, 11, 11а, 11б, 11к, 13, 13л, 15, 17, 17а;

ул. Дорошенко, 6, 8.

Соборный район:

пр. Яворницкого, 14, 16, 20;

ул. Набережная Победы, 51, 51а, 72, 76, 78, 78а, 80, 82.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 7 февраля, Украину накроют снегопады и ударят морозы до минус десяти градусов. Холоднее всего будет в восточных регионах страны.

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