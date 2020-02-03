В Днепре предупредили о массовом отключении света: адреса

В понедельник, 3 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Одесская жизнь

Света не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Загорская, 1а, б, в, г, д, е, б, 3 — 37а, 4 — 34, 36а — 50, 41 — 63;

пер. Загорский, 5, 11а, 3 — 23, 10;

ул. Передовая, 781/1, /2, 802 — 816, 781 — 809;

ул. Бережная, 161 — 205, 104 — 146а, 146, 207 — 273, 150 — 184, 184в;

ул. Эпика, 26 — 32, 27 — 53, 27 — 53, 26 — 52;

пер. Арсенальный, 17 — 85/2, 10 — 58, 60 — 62;

пер. Красносельский, 2а, 14 — 18, 19;

ул. Краевая, 81, 83, 87;

пер. Орельский, 41, 51, 52, 64;

ул. Красносельская, 83д;

ул. Гринченко, 393 — 459, 338 — 384;

ул. Черниговская, 81, 58 — 88, 25, 31 — 105, 4 — 54, 25, 31 — 73;

ул. Сафонова, 2;

ул. Петрозаводская, 191 — 215а, 184 — 206а;

ул. Онежская, 225, 227;

ул. Кемеровская, 1 — 31;

ул. Шелковичная, 1 — 5, 7/1;

ул. Прянишникова, 1;

ул. Луговская, 1 — 101, 2 — 110;

ул. Новозаводская, 103;

ул. Каруны, 93, 95.

Самарский район:

ул. Пушкарская, 15 — 51, 12 — 44;

пер. Пушкарский, 3 — 7, 2 — 10;

ул. Томская, 213 — 249, 164 — 172.

Соборный район:

ул. Телевизионная, 2;

пр. Героев Крут, 1;

ул. Героев Крут, 1, 3, 5;

пр. Яворницкого, 7;

ул. Симферопольская, 2а;

спуск Лоцманский, 1л, 3л, 4, 9а;

ул. Ляшко Попеля, 1.

Индустриальный район:

ул. Королевой, 14, 14а.

Шевченковский район:

пер. Вербицкого;

ул. Синявского;

пер. Азиатский, 1, 2, 4;

ул. Ткаченко, 78;

ул. Манжуры;

ул. Комбрига Петрова, 3, 5, 6, 17;

ул. Паникахи, 11, 17;

ж/м Тополь-3, 1;

ул. Кониского, 78 — 154, 107 — 193;

ул. Купянская, 2 — 54, 5 — 47;

ул. Загородная, 7 — 47, 6 — 88;

ул. Петлюры, 2 — 4, 1 — 7;

ул. Дегтярева, 20 — 36;

ул. Кургановская, 31 — 49;

пер. Европейский, 1 — 7, 6 — 10;

ул. Земляничная, 1 — 11, 6 — 14;

пер. Пластовская, 3 — 25, 2 — 42;

ул. Русановская, 3 — 69, 2 — 50;

ул. Багрицкого, 3 — 135, 74 — 118;

ул. Флотская, 74 — 118;

ул. Алексеенко, 127 — 147;

ул. Савченко, 107 — 121;

пер. 1-й наклонный, 2 — 14.

Центральный район:

пр. Яворницкого, 88, 88а, 90;

ул. Мостовая, 2, 2а, 4;

ул. Ярослава Мудрого, 25, 29, 35, 35а, 41, 43 — 49, 62.

Чечеловский район:

ул. Доменная, 1 — 71, 4 — 70;

туп. Чухновского, 39;

ул. Бассейная, 85, 87;

ул. Амбулаторная, 4 — 44, 3 — 15;

ул. Баллистическая, 7 — 13, 26, 30, 32;

ул. Манисмановская, 15 — 69, 20 — 68;

ул. Силовая, 1 — 75, 2 — 78, 82, 84, 88a, 90, 94;

ул. Изюмская, 82, 84, 90, 94;

ул. Пятихатки, 20.

Новокодакский район:

ул. Киевская, 91 — 109;

проезд. Ново-Козловский, 1 — 5, 2 — 14;

ул. Параллельная, 1 — 7;

ул. Корецкого, 2 — 4;

ул. Криворожская, 70;

пер. Мицкевича, 17 — 27, 18 — 28;

ул. Большая Диевская, 321/3, 323а, 327 — 409, 243 — 275, 321/1, 323 ,283а — 287, 291 — 311, 315а, 319;

ул. Мицкевича, 24, 24а, 25 — 31;

ул. Кулиша, 22 — 30, 30a, 27 — 35, 2 — 20, 21 — 23;

ул. Омская, 7 — 9, 18 — 22;

ул. Цветочная, 20, 22;

пр. Мазепы, 17, 25;

ул. Революционная, 28;

ул. Караваева, 26 — 34;

ул. Дунаевского, 31.

ул. Братская, 45 — 65, 46 — 56;

пер. Манежный, 1 — 31, 2 — 1, 8;

ул. Рудничая, 2 — 20, 5 — 31;

ул. Билецкого, 4 — 42, 5;

ул. Ясеневая, 1 — 49, 2 — 80, 80а;

ул. Сковороды, 1 — 111, 2 — 124;

ул. Батальонная, 1 — 59, 2 — 36;

ул. Болятка, 1 — 45, 2 — 46;

пер. Батальонный, 1 — 23, 26, 28;

ул. Широкий степ, 3 — 27;

ул. Наклонная, 1 — 71, 2 — 28;

ул. Нижняя, 1 — 23, 2 — 10;

ул. Целинная, 1 — 15, 2 — 22а;

ул. Доблестная, 230 — 234, 275 — 359, 243 — 253, 260 — 400;

пер. Казахский, 53.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на проспекте Гагарина в районе улицы Казакова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех авто.

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