В Днепре предупредили о массовом отключении света: адреса

В понедельник, 3 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Одесская жизнь
Света не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Загорская, 1а, б, в, г, д, е, б, 3 — 37а, 4 — 34, 36а — 50, 41 — 63;
пер. Загорский, 5, 11а, 3 — 23, 10;
ул. Передовая, 781/1, /2, 802 — 816, 781 — 809;
ул. Бережная, 161 — 205, 104 — 146а, 146, 207 — 273, 150 — 184, 184в;
ул. Эпика, 26 — 32, 27 — 53, 27 — 53, 26 — 52;
пер. Арсенальный, 17 — 85/2, 10 — 58, 60 — 62;
пер. Красносельский, 2а, 14 — 18, 19;
ул. Краевая, 81, 83, 87;
пер. Орельский, 41, 51, 52, 64;
ул. Красносельская, 83д;
ул. Гринченко, 393 — 459, 338 — 384;
ул. Черниговская, 81, 58 — 88, 25, 31 — 105, 4 — 54, 25, 31 — 73;
ул. Сафонова, 2;
ул. Петрозаводская, 191 — 215а, 184 — 206а;
ул. Онежская, 225, 227;
ул. Кемеровская, 1 — 31;
ул. Шелковичная, 1 — 5, 7/1;
ул. Прянишникова, 1;
ул. Луговская, 1 — 101, 2 — 110;
ул. Новозаводская, 103;
ул. Каруны, 93, 95.
Самарский район:
ул. Пушкарская, 15 — 51, 12 — 44;
пер. Пушкарский, 3 — 7, 2 — 10;
ул. Томская, 213 — 249, 164 — 172.
Соборный район:
ул. Телевизионная, 2;
пр. Героев Крут, 1;
ул. Героев Крут, 1, 3, 5;
пр. Яворницкого, 7;
ул. Симферопольская, 2а;
спуск Лоцманский, 1л, 3л, 4, 9а;
ул. Ляшко Попеля, 1.
Индустриальный район:
ул. Королевой, 14, 14а.
Шевченковский район:
пер. Вербицкого;
ул. Синявского;
пер. Азиатский, 1, 2, 4;
ул. Ткаченко, 78;
ул. Манжуры;
ул. Комбрига Петрова, 3, 5, 6, 17;
ул. Паникахи, 11, 17;
ж/м Тополь-3, 1;
ул. Кониского, 78 — 154, 107 — 193;
ул. Купянская, 2 — 54, 5 — 47;
ул. Загородная, 7 — 47, 6 — 88;
ул. Петлюры, 2 — 4, 1 — 7;
ул. Дегтярева, 20 — 36;
ул. Кургановская, 31 — 49;
пер. Европейский, 1 — 7, 6 — 10;
ул. Земляничная, 1 — 11, 6 — 14;
пер. Пластовская, 3 — 25, 2 — 42;
ул. Русановская, 3 — 69, 2 — 50;
ул. Багрицкого, 3 — 135, 74 — 118;
ул. Флотская, 74 — 118;
ул. Алексеенко, 127 — 147;
ул. Савченко, 107 — 121;
пер. 1-й наклонный, 2 — 14.
Центральный район:
пр. Яворницкого, 88, 88а, 90;
ул. Мостовая, 2, 2а, 4;
ул. Ярослава Мудрого, 25, 29, 35, 35а, 41, 43 — 49, 62.
Чечеловский район:
ул. Доменная, 1 — 71, 4 — 70;
туп. Чухновского, 39;
ул. Бассейная, 85, 87;
ул. Амбулаторная, 4 — 44, 3 — 15;
ул. Баллистическая, 7 — 13, 26, 30, 32;
ул. Манисмановская, 15 — 69, 20 — 68;
ул. Силовая, 1 — 75, 2 — 78, 82, 84, 88a, 90, 94;
ул. Изюмская, 82, 84, 90, 94;
ул. Пятихатки, 20.
Новокодакский район:
ул. Киевская, 91 — 109;
проезд. Ново-Козловский, 1 — 5, 2 — 14;
ул. Параллельная, 1 — 7;
ул. Корецкого, 2 — 4;
ул. Криворожская, 70;
пер. Мицкевича, 17 — 27, 18 — 28;
ул. Большая Диевская, 321/3, 323а, 327 — 409, 243 — 275, 321/1, 323 ,283а — 287, 291 — 311, 315а, 319;
ул. Мицкевича, 24, 24а, 25 — 31;
ул. Кулиша, 22 — 30, 30a, 27 — 35, 2 — 20, 21 — 23;
ул. Омская, 7 — 9, 18 — 22;
ул. Цветочная, 20, 22;
пр. Мазепы, 17, 25;
ул. Революционная, 28;
ул. Караваева, 26 — 34;
ул. Дунаевского, 31.
ул. Братская, 45 — 65, 46 — 56;
пер. Манежный, 1 — 31, 2 — 1, 8;
ул. Рудничая, 2 — 20, 5 — 31;
ул. Билецкого, 4 — 42, 5;
ул. Ясеневая, 1 — 49, 2 — 80, 80а;
ул. Сковороды, 1 — 111, 2 — 124;
ул. Батальонная, 1 — 59, 2 — 36;
ул. Болятка, 1 — 45, 2 — 46;
пер. Батальонный, 1 — 23, 26, 28;
ул. Широкий степ, 3 — 27;
ул. Наклонная, 1 — 71, 2 — 28;
ул. Нижняя, 1 — 23, 2 — 10;
ул. Целинная, 1 — 15, 2 — 22а;
ул. Доблестная, 230 — 234, 275 — 359, 243 — 253, 260 — 400;
пер. Казахский, 53.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на проспекте Гагарина в районе улицы Казакова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех авто.
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