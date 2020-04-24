В Днепре предупредили о масштабном отключении воды: список адресов
В Днепре 28 апреля с 9:30 до 20:00 на нескольких улицах не будет водоснабжения.
Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ, сообщили в пресс-службе КП "Днепрводоканал".
Воды не будет по следующим адресам:
проспект Свободы, 209, 217, 219, 221, 223/1, 225, 227, 229, 231, 232, 233, 235, 237, 238, 239, 240, 244, 246, 247, 248, 250, 254, 261, 262, 263, 264, 275, 285, 289, 299, 305, 305а, 311, 315, 319, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 337/1, 337/2, 347, 349, 351, 357, 359, 359/1, 363, 365, 367, 369, 383, 385, 395, 397, 399;
улица Романа Мстиславича, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27;
улица Большая Диевская, 1, 3, 7.
На период выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что украинцы, которые воспользовались возможностью заранее закупить газ на зиму по летним ценам, не использовали оплаченный объем и смогут вернуть свои средства. Деньги могут быть использованы потребителями или для оплаты текущего потребления, или быть перечислены по их заявлению на банковский счет.