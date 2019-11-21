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21 ноября • обновлено в 18:11
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София Ковнир

В Днепре предупредили о масштабном отключении воды: список адресов

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В Днепре, 26 ноября, с 10:00 до 22:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили в КП "Днепрводоканал".

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Отключение воды

Отключение воды

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Воды не будет по следующим адресам:

  • ж/м Сокол-1;

  • ж/м Сокол-2;

  • Больничный комплекс на ул. Космической;

  • ул. Космическая, 13 (корп. 1, 2, 3);

  • ул. Космическая, 17К;

  • ул. Космическая, 19 (корп. 1);

  • ул. Космическая, 19Д;

  • ул. Космическая, 21;

  • ул. Космическая, 28Б, 28л;

  • ул. Гарина;

  • ул. Гайсинский;

  • ул. Писарева;

  • ул. Дорожная;

  • ул. Мира;

  • ул. Камская;

  • ул. Ереванская;

  • ул. Радостная;

  • пер. Днепровский;

  • ул. Маршала Судца;

  • ул. Холмогорская;

  • ул. Евпаторийская;

  • ул. Славянская;

  • пр. Труда (от ул. Космическая к б-р Славы)

  • ул. Стартовая;

  • ул. Паникахи, 1, 5, 7.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине без централизованного водоснабжения уже третий месяц живут два военных городка – Черкасское и Гвардейское. Из-за ежедневных прорывов водопровода жители вынуждены выживать в спартанских условиях.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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