В Днепре предупредили о масштабном отключении воды: список адресов

В Днепре, 26 ноября, с 10:00 до 22:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили в КП "Днепрводоканал".

Отключение воды NewsOne

Воды не будет по следующим адресам:

ж/м Сокол-1;

ж/м Сокол-2;

Больничный комплекс на ул. Космической;

ул. Космическая, 13 (корп. 1, 2, 3);

ул. Космическая, 17К;

ул. Космическая, 19 (корп. 1);

ул. Космическая, 19Д;

ул. Космическая, 21;

ул. Космическая, 28Б, 28л;

ул. Гарина;

ул. Гайсинский;

ул. Писарева;

ул. Дорожная;

ул. Мира;

ул. Камская;

ул. Ереванская;

ул. Радостная;

пер. Днепровский;

ул. Маршала Судца;

ул. Холмогорская;

ул. Евпаторийская;

ул. Славянская;

пр. Труда (от ул. Космическая к б-р Славы)

ул. Стартовая;

ул. Паникахи, 1, 5, 7.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине без централизованного водоснабжения уже третий месяц живут два военных городка – Черкасское и Гвардейское. Из-за ежедневных прорывов водопровода жители вынуждены выживать в спартанских условиях.

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