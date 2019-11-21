В Днепре предупредили о масштабном отключении воды: список адресов

В Днепре, 26 ноября, с 10:00 до 22:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах.
Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили в КП "Днепрводоканал".
Отключение воды
NewsOne
Воды не будет по следующим адресам:
ж/м Сокол-1;
ж/м Сокол-2;
Больничный комплекс на ул. Космической;
ул. Космическая, 13 (корп. 1, 2, 3);
ул. Космическая, 17К;
ул. Космическая, 19 (корп. 1);
ул. Космическая, 19Д;
ул. Космическая, 21;
ул. Космическая, 28Б, 28л;
ул. Гарина;
ул. Гайсинский;
ул. Писарева;
ул. Дорожная;
ул. Мира;
ул. Камская;
ул. Ереванская;
ул. Радостная;
пер. Днепровский;
ул. Маршала Судца;
ул. Холмогорская;
ул. Евпаторийская;
ул. Славянская;
пр. Труда (от ул. Космическая к б-р Славы)
ул. Стартовая;
ул. Паникахи, 1, 5, 7.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине без централизованного водоснабжения уже третий месяц живут два военных городка – Черкасское и Гвардейское. Из-за ежедневных прорывов водопровода жители вынуждены выживать в спартанских условиях.
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