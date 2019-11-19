В Днепре предупредили о масштабном отключении воды: адреса

На нескольких улицах Днепра не будет водоснабжения в четверг, 21 ноября.

Отключение воды связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети, сообщили в коммунальном предприятии "Днепрводоканал".

В четвергш в Днепре весь день не будет воды 24tv.ua

В частности, с 10:00 до 19:00 часов будет прекращено водоснабжение жителей и потребителей, расположенных по следующим адресам:

ул. Казакова, дома от № 3 до № 73;

тупик Казакова;

ул. Генерала Пушкина;

ул. Динамо;

ул. Ярославская;

ул. Великолукская;

ул. Рыбинска;

ул. Батарейная;

ул. Одоевского;

ул. Одоевского, 16 (средняя общеобразовательная школа № 49), 30 (детский сад № 209);

тупик Одоевского;

пер. Одоевского;

ул. Николаевская;

ул. Толстого;

ул. Болгарская;

ул. Абхазская, дома от № 9А до ул. Генерала Пушкина;

пер. Абхазский;

пр. Гагарина, четная сторона с № 74А до№ 128;

Запорожское шоссе, 2Д, 2Д / 1, 2Д / 2

пр. Богдана Хмельницкого, 25А, 29М, 29Г, 29Р.

Кроме того, в связи с проведением плановых ремонтных работ предприятием ДГЭС "Облэнерго", планируется отключение насосной станции от сетей электроснабжения.

В результате этого 21 ноября с 9:00 до 18:00 будет частично приостановлено водоснабжение потребителей, расположенных на пр. Героев, в домах 48, 50.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине без централизованного водоснабжения уже третий месяц живут два военных городка – Черкасское и Гвардейское. Из-за ежедневных прорывов водопровода жители вынуждены выживать в спартанских условиях.

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