В Днепре предупредили о масштабном отключении воды: адреса

На нескольких улицах Днепра не будет водоснабжения в четверг, 21 ноября.
Отключение воды связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети, сообщили в коммунальном предприятии "Днепрводоканал".
В четвергш в Днепре весь день не будет воды
24tv.ua
В частности, с 10:00 до 19:00 часов будет прекращено водоснабжение жителей и потребителей, расположенных по следующим адресам:
ул. Казакова, дома от № 3 до № 73;
тупик Казакова;
ул. Генерала Пушкина;
ул. Динамо;
ул. Ярославская;
ул. Великолукская;
ул. Рыбинска;
ул. Батарейная;
ул. Одоевского;
ул. Одоевского, 16 (средняя общеобразовательная школа № 49), 30 (детский сад № 209);
тупик Одоевского;
пер. Одоевского;
ул. Николаевская;
ул. Толстого;
ул. Болгарская;
ул. Абхазская, дома от № 9А до ул. Генерала Пушкина;
пер. Абхазский;
пр. Гагарина, четная сторона с № 74А до№ 128;
Запорожское шоссе, 2Д, 2Д / 1, 2Д / 2
пр. Богдана Хмельницкого, 25А, 29М, 29Г, 29Р.
Кроме того, в связи с проведением плановых ремонтных работ предприятием ДГЭС "Облэнерго", планируется отключение насосной станции от сетей электроснабжения.
В результате этого 21 ноября с 9:00 до 18:00 будет частично приостановлено водоснабжение потребителей, расположенных на пр. Героев, в домах 48, 50.
На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.
Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине без централизованного водоснабжения уже третий месяц живут два военных городка – Черкасское и Гвардейское. Из-за ежедневных прорывов водопровода жители вынуждены выживать в спартанских условиях.
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