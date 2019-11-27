В Днепре предупредили о масштабном отключении света: названы адреса

В четверг, 28 ноября, несколько районов Днепра останутся без электричества.
Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 28 ноября
в Чернігові
Так, света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Терещенковская, 23, 25, 27;
ул. Донецкое шоссе, 108, 110;
ул. Черниговская, 4 — 88, 31 — 105, 90 — 106, 179 — 249;
ул. Кемеровская, 1 — 31, 2 — 74, 33 — 115;
ул. Кольчугина, 1 — 7, 24 — 34;
ул. Гринченко, 338 — 384, 393 — 459;
ул. Петрозаводская, 184 — 206, 191 — 215;
ул. Парниковая, 1;
ул. Онежская, 225 — 227;
ул. Загорская, 1 — 63, 2 — 50;
ул. Передовая, 781 — 789, 802 — 816;
ул. Бережная, 104 — 146а, 161 — 205;
ул. Эпика, 30 — 50, 33, 39, 43;
ул. Южнодвинская, 2 — 14.
Соборный район:
ул. Набережная Победы, 42б, 44, 44а;
ул. Дубинина, 1 — 103, 107;
ул. Станичная, 1 — 85, 2 — 100;
ул. Олега Кошевого, 2, 10, 10а, 10б;
ул. Обсерваторная, 24, 52;
пр-т Гагарина, 8 — 22, 11, 12, 12а;
ул. Чернышевского, 11, 11а, 15;
ул. Трудовых резервов, 5.
Шевченковский район:
ж/м Тополь-2, 2, 3, 4, 5, 6;
ул. Паникахи, 30г;
ул. Староказацкая, 1 — 5, 6, 8а, 12;
ул. Сечевых Стрельцов, 11 — 13;
ул. Михаила Грушевского, 4б, 5.
Центральный район:
ул. Политехническая, 96 — 104;
пер. Краснополянский, 1 — 95, 2 — 30;
просп. Александра Поля, 2;
просп. Дмитрия Яворницкого, 93;
ул. Андрея Фабра, 4, 8.
Новокодакский район:
пер. Мицкевича, 17 — 27, 18 — 28, 24, 24а, 25 — 31;
ул. Большая Диевская, 321/1, 321/3, 323, 323а, 327 — 409, 243 — 275, 283а — 287, 291 — 311, 315а, 319;
ул. Мыколы Кулиша, 2 — 20, 21 — 23, 22 — 30, 30a, 27 — 35;
ул. Омская, 7 — 9, 18 — 22;
ул. Цветочная, 20, 22;
ул. Генерала Воливача, 129 — 179;
ул. Островского, 1б;
ул. Белореченская, 16/2 — 68, 33 — 75, 70 — 94, 77 — 97;
ул. Демократическая, 1 — 9, 2 — 10, 16, 18;
ул. Добролюбова, 23 — 35, 24 — 40, 35а — 63, 65 — 89, 70/2 — 98;
ул. Киевская, 21 — 37, 39 — 67, 69 — 89;
ул. Ковельская, 1/1, 9/2, 3 — 7, 11, 13 — 17, 19, 21а, 23 — 39, 32 — 38;
ул. Сумская, 1 — 23, 2 — 24;
ул. Беринга, 1 — 19, 2 — 20, 32, 34, 42;
ул. Владимира Корецкого, 1 — 15, 6 — 14;
ул. Лесная, 1 — 15, 6 — 14;
просп. Металлургов, 54 — 110;
ул. Проектная, 1 — 21, 2 — 16, 20 — 32, 21 — 33;
ул. Фланговая, 57 — 113, 60 — 108;
ул. Кавказская, 1 — 21, 2 — 20;
ул. Чеботарева, 1 — 21, 2 — 24;
ул. Грозненская, 1 — 15, 2 — 22;
ул. Александра Красносельского, 32 — 36, 31 — 51;
ул. Тираспольская, 1 — 35, 4 — 50;
ул. Гарнизонная, 2 — 22;
ул. Старокороткая, 1 — 15, 4;
ул. Карпатская, 35 — 59, 40 — 64;
ул. Миргородская, 1 — 9, 2 — 8, 9/1;
ул. Ташкентская, 17, 19, 30, 31;
ул. Тенистая, 10 — 36, 9 — 31;
ул. Восстания, 1 — 13, 2 — 14, 15 — 21, 16 — 24;
ул. Сыровка, 8, 9 — 19, 10 — 22;
ул. Металлургическая, 9 — 37, 10 — 48;
ул. Братьев Миллер, 16б, 18 — 32, 24;
ул. Выборгская, 18 — 24, 23 — 29, 27а;
ул. Гомельская, 12 — 24, 29 — 45, 31;
ул. Орловская, 17, 22;
ул. Докучаева, 29 — 31, 28 — 36,33, 38;
ул. Клубничная, 2 — 28, 3 — 9, 11 — 37;
ул. Демократическая, 27 — 37, 34 — 42, 39;
ул. Сумская, 28 — 84, 31 — 91;
туп. Шишкина, 1 — 17, 2 — 8;
ул. Шишкина, 1 — 51, 4 — 48;
ул. Сеченова, 1 — 7, 2 — 32;
ул. Тупиковая, 18 — 38;
ул. Краснодонская, 38 — 60, 57 — 71;
ул. Ковельская, 40 — 118, 41 — 53, 59 — 109;
ул. Василия Сидоренко, 51, 53, 66;
ул. Полковника Горленко, 29 — 31;
ул. Прокатная, 38, 43;
ул. Ставропольская, 1 — 25, 2 — 46, 31 — 69;
туп. Степовой, 2 — 12;
ул. Сухумская, 49, 54;
ул. Тупиковая, 1 — 7, 2 — 16, 45;
туп. Школьный, 1 — 7, 2 — 72;
ул. Романа Шухевича, 5а/2, 5а/1 8 — 12, 10, 14 — 18;
просп. Сергея Нигояна, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3е, 5а, 5в, 5г, 7/2;
ул. Леваневского, 10.
Чечеловский район:
ул. Вахрушева, 1б, 3;
ул. Галилея, 2 — 8, 9, 9а, 11;
ул. Давыдовская, 1 — 147, 8 — 16;
ул. Чухновского, 36а;
ул. Бобруйская, 34;
ул. Липецкая, 32, 34, 34а;
пер. Давыдовский, 80/1, 82/1;
ул. Бассейная, 1 — 87, 2 — 76, 85, 87;
ул. Водопьянова, 1, 2 — 74, 3 — 73а;
туп. Бассейный, 1 — 15, 2 — 30;
ул. Доменная, 1 — 71, 4 — 70;
туп. Чухновского, 39;
ул. Амбулаторная, 3 — 15, 4 — 44, 15 — 33, 29, 46 — 80;
ул. Балистическая, 2 — 22, 7 — 13, 15, 17, 34 — 38, 26, 30, 32;
ул. Манисмановская, 15 — 69, 20 — 68;
ул. Силовая, 1 — 75, 2 — 78, 82, 84, 88а, 90, 94;
ул. Изюмская, 82, 84, 90, 94;
ул. Пятихатки, 20;
ул. Орловская, 35 — 61;
ул. Карбышева, 1 — 27, 2 — 28;
пер. Орловский, 8;
ул. Батайская, 1 — 31, 2 — 26;
ул. Трофима Романченко, 1 — 11, 2 — 18, 17 — 23;
ул. Керченская, 1 — 19, 2 — 20;
ул. Пятилетки, 1 — 31, 2 — 34;
ул. Содружества, 1 — 23, 2 — 26;
ул. Василия Сидоренко, 2 — 16, 7, 9, 11 — 49, 18 — 64, 60а;
ул. Давыдова, 149 — 185;
ул. Сухумская, 1, 2 — 8, 3 — 47, 8 — 52;
ул. Ставропольская, 27, 29;
ул. Табачная, 6 — 8, 7, 10;
ул. Прокатная, 1 — 41, 2 — 36;
ул. Могилевская, 12 — 36, 13 — 37;
ул. Леонида Жебунева, 9, 12, 14, 14б;
ул. Гомельская, 21, 21/1, 21/2, 23, 23а, 25;
ул. Челябинская, 1, 2, 3;
ул. Щепкина, 36 — 62;
пер. Альпийский, 3 — 27, 4 — 18;
ул. Бобруйская, 1 — 31, 2 — 32;
ул. Выборгская, 30 — 50, 53 — 109;
ул. Липецкая, 1 — 29, 4 — 32;
пер. Выборгский, 1 — 19, 4 — 14, 59а — 65а;
пер. Орловский, 2, 2а, 4, 4а, 7, 9.
Самарский район:
ул. Роторная, 19;
ул. Карагандинская, 3, 5, 7;
ул. Домодедовская, 1 — 17, 2 — 18а, 38, 40;
ул. Подгорная, 1 — 49, 2 — 42.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что часть Днепра останется без газа в 2020 году. Это связано с проведением регламентных ремонтных работ на системе газоснабжения.
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