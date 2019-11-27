В Днепре предупредили о масштабном отключении света: названы адреса

В четверг, 28 ноября, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 28 ноября в Чернігові

Так, света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Терещенковская, 23, 25, 27;

ул. Донецкое шоссе, 108, 110;

ул. Черниговская, 4 — 88, 31 — 105, 90 — 106, 179 — 249;

ул. Кемеровская, 1 — 31, 2 — 74, 33 — 115;

ул. Кольчугина, 1 — 7, 24 — 34;

ул. Гринченко, 338 — 384, 393 — 459;

ул. Петрозаводская, 184 — 206, 191 — 215;

ул. Парниковая, 1;

ул. Онежская, 225 — 227;

ул. Загорская, 1 — 63, 2 — 50;

ул. Передовая, 781 — 789, 802 — 816;

ул. Бережная, 104 — 146а, 161 — 205;

ул. Эпика, 30 — 50, 33, 39, 43;

ул. Южнодвинская, 2 — 14.

Соборный район:

ул. Набережная Победы, 42б, 44, 44а;

ул. Дубинина, 1 — 103, 107;

ул. Станичная, 1 — 85, 2 — 100;

ул. Олега Кошевого, 2, 10, 10а, 10б;

ул. Обсерваторная, 24, 52;

пр-т Гагарина, 8 — 22, 11, 12, 12а;

ул. Чернышевского, 11, 11а, 15;

ул. Трудовых резервов, 5.

Шевченковский район:

ж/м Тополь-2, 2, 3, 4, 5, 6;

ул. Паникахи, 30г;

ул. Староказацкая, 1 — 5, 6, 8а, 12;

ул. Сечевых Стрельцов, 11 — 13;

ул. Михаила Грушевского, 4б, 5.

Центральный район:

ул. Политехническая, 96 — 104;

пер. Краснополянский, 1 — 95, 2 — 30;

просп. Александра Поля, 2;

просп. Дмитрия Яворницкого, 93;

ул. Андрея Фабра, 4, 8.

Новокодакский район:

пер. Мицкевича, 17 — 27, 18 — 28, 24, 24а, 25 — 31;

ул. Большая Диевская, 321/1, 321/3, 323, 323а, 327 — 409, 243 — 275, 283а — 287, 291 — 311, 315а, 319;

ул. Мыколы Кулиша, 2 — 20, 21 — 23, 22 — 30, 30a, 27 — 35;

ул. Омская, 7 — 9, 18 — 22;

ул. Цветочная, 20, 22;

ул. Генерала Воливача, 129 — 179;

ул. Островского, 1б;

ул. Белореченская, 16/2 — 68, 33 — 75, 70 — 94, 77 — 97;

ул. Демократическая, 1 — 9, 2 — 10, 16, 18;

ул. Добролюбова, 23 — 35, 24 — 40, 35а — 63, 65 — 89, 70/2 — 98;

ул. Киевская, 21 — 37, 39 — 67, 69 — 89;

ул. Ковельская, 1/1, 9/2, 3 — 7, 11, 13 — 17, 19, 21а, 23 — 39, 32 — 38;

ул. Сумская, 1 — 23, 2 — 24;

ул. Беринга, 1 — 19, 2 — 20, 32, 34, 42;

ул. Владимира Корецкого, 1 — 15, 6 — 14;

ул. Лесная, 1 — 15, 6 — 14;

просп. Металлургов, 54 — 110;

ул. Проектная, 1 — 21, 2 — 16, 20 — 32, 21 — 33;

ул. Фланговая, 57 — 113, 60 — 108;

ул. Кавказская, 1 — 21, 2 — 20;

ул. Чеботарева, 1 — 21, 2 — 24;

ул. Грозненская, 1 — 15, 2 — 22;

ул. Александра Красносельского, 32 — 36, 31 — 51;

ул. Тираспольская, 1 — 35, 4 — 50;

ул. Гарнизонная, 2 — 22;

ул. Старокороткая, 1 — 15, 4;

ул. Карпатская, 35 — 59, 40 — 64;

ул. Миргородская, 1 — 9, 2 — 8, 9/1;

ул. Ташкентская, 17, 19, 30, 31;

ул. Тенистая, 10 — 36, 9 — 31;

ул. Восстания, 1 — 13, 2 — 14, 15 — 21, 16 — 24;

ул. Сыровка, 8, 9 — 19, 10 — 22;

ул. Металлургическая, 9 — 37, 10 — 48;

ул. Братьев Миллер, 16б, 18 — 32, 24;

ул. Выборгская, 18 — 24, 23 — 29, 27а;

ул. Гомельская, 12 — 24, 29 — 45, 31;

ул. Орловская, 17, 22;

ул. Докучаева, 29 — 31, 28 — 36,33, 38;

ул. Клубничная, 2 — 28, 3 — 9, 11 — 37;

ул. Демократическая, 27 — 37, 34 — 42, 39;

ул. Сумская, 28 — 84, 31 — 91;

туп. Шишкина, 1 — 17, 2 — 8;

ул. Шишкина, 1 — 51, 4 — 48;

ул. Сеченова, 1 — 7, 2 — 32;

ул. Тупиковая, 18 — 38;

ул. Краснодонская, 38 — 60, 57 — 71;

ул. Ковельская, 40 — 118, 41 — 53, 59 — 109;

ул. Василия Сидоренко, 51, 53, 66;

ул. Полковника Горленко, 29 — 31;

ул. Прокатная, 38, 43;

ул. Ставропольская, 1 — 25, 2 — 46, 31 — 69;

туп. Степовой, 2 — 12;

ул. Сухумская, 49, 54;

ул. Тупиковая, 1 — 7, 2 — 16, 45;

туп. Школьный, 1 — 7, 2 — 72;

ул. Романа Шухевича, 5а/2, 5а/1 8 — 12, 10, 14 — 18;

просп. Сергея Нигояна, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3е, 5а, 5в, 5г, 7/2;

ул. Леваневского, 10.

Чечеловский район:

ул. Вахрушева, 1б, 3;

ул. Галилея, 2 — 8, 9, 9а, 11;

ул. Давыдовская, 1 — 147, 8 — 16;

ул. Чухновского, 36а;

ул. Бобруйская, 34;

ул. Липецкая, 32, 34, 34а;

пер. Давыдовский, 80/1, 82/1;

ул. Бассейная, 1 — 87, 2 — 76, 85, 87;

ул. Водопьянова, 1, 2 — 74, 3 — 73а;

туп. Бассейный, 1 — 15, 2 — 30;

ул. Доменная, 1 — 71, 4 — 70;

туп. Чухновского, 39;

ул. Амбулаторная, 3 — 15, 4 — 44, 15 — 33, 29, 46 — 80;

ул. Балистическая, 2 — 22, 7 — 13, 15, 17, 34 — 38, 26, 30, 32;

ул. Манисмановская, 15 — 69, 20 — 68;

ул. Силовая, 1 — 75, 2 — 78, 82, 84, 88а, 90, 94;

ул. Изюмская, 82, 84, 90, 94;

ул. Пятихатки, 20;

ул. Орловская, 35 — 61;

ул. Карбышева, 1 — 27, 2 — 28;

пер. Орловский, 8;

ул. Батайская, 1 — 31, 2 — 26;

ул. Трофима Романченко, 1 — 11, 2 — 18, 17 — 23;

ул. Керченская, 1 — 19, 2 — 20;

ул. Пятилетки, 1 — 31, 2 — 34;

ул. Содружества, 1 — 23, 2 — 26;

ул. Василия Сидоренко, 2 — 16, 7, 9, 11 — 49, 18 — 64, 60а;

ул. Давыдова, 149 — 185;

ул. Сухумская, 1, 2 — 8, 3 — 47, 8 — 52;

ул. Ставропольская, 27, 29;

ул. Табачная, 6 — 8, 7, 10;

ул. Прокатная, 1 — 41, 2 — 36;

ул. Могилевская, 12 — 36, 13 — 37;

ул. Леонида Жебунева, 9, 12, 14, 14б;

ул. Гомельская, 21, 21/1, 21/2, 23, 23а, 25;

ул. Челябинская, 1, 2, 3;

ул. Щепкина, 36 — 62;

пер. Альпийский, 3 — 27, 4 — 18;

ул. Бобруйская, 1 — 31, 2 — 32;

ул. Выборгская, 30 — 50, 53 — 109;

ул. Липецкая, 1 — 29, 4 — 32;

пер. Выборгский, 1 — 19, 4 — 14, 59а — 65а;

пер. Орловский, 2, 2а, 4, 4а, 7, 9.

Самарский район:

ул. Роторная, 19;

ул. Карагандинская, 3, 5, 7;

ул. Домодедовская, 1 — 17, 2 — 18а, 38, 40;

ул. Подгорная, 1 — 49, 2 — 42.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что часть Днепра останется без газа в 2020 году. Это связано с проведением регламентных ремонтных работ на системе газоснабжения.

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