Главная Новости
23 марта • обновлено в 08:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Алина Рашевская

В Днепре предупредили о масштабном отключении света: адреса

590
Читать материал на украинском

В понедельник, 23 марта, несколько районов Днепра останутся без света.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре

Отключение света в Днепре

Сусанин

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район

  • ул. Данила Галицкого, 29, 41, 43, 45, 47, 49, 75;

  • ул. Данила Галицкого, 8, 9д, 9е, 9ж;

  • ул. Правобережная, 7-15, 10-34;

  • ул. Волынская, 7, 7а;

  • ул. Электросварная, 1-13;

  • ул. Шаляпина, 2-16, 3-17;

  • ул. Уссурийская, 1-15, 2-14;

  • ул. Днепрельстановская, 57-127, 34, 64-146;

  • ул. Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г;

  • ул. Большая Диевская, 292, 356-428, 407-453, 541;

  • ул. Мукачевская, 1-61, 2-42, 52-76;

  • пер. Тихорецкий, 2-18, 3-19, 27-39;

  • ул. Базарная, 2-28;

  • ул. Приморская, 1-18;

  • ул. Костромская, 1-5;

Центральный район

  • просп. Д. Яворницкого, 72а / 10, 74, 76

Самарский район

  • ул. Автодорожная 1-23,2-24,

  • ул. Живописная 118-178,65-103,103 / 1,

  • ул. Июльская 4-28,3-17,

  • ул. Соловьиная 77-163,66-146

  • ул. Туркменская 127-143,

  • пер. Стефаника 1-35, 45,

  • ул. Командира Юнина 81-99,98-114

Амур-Нижнеднепровский район

  • ул. Бальзаковская 5,16,12;

  • ул. Береговая 15-127,2-188;

  • туп. Береговой 2-8;

  • ул. Величка 2-80,1-73;

  • ул. Продольная 1-77,2-90;

  • ул. Прохладная 38-58,41-75;

  • пер. Прохладный 3-5,4-1;

  • ул. Подветренная 1-77,2-90

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Жизнь города

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги