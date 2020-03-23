В Днепре предупредили о масштабном отключении света: адреса

В понедельник, 23 марта, несколько районов Днепра останутся без света.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света в Днепре
Сусанин
Света не будет по следующим адресам:
Новокодакский район
ул. Данила Галицкого, 29, 41, 43, 45, 47, 49, 75;
ул. Данила Галицкого, 8, 9д, 9е, 9ж;
ул. Правобережная, 7-15, 10-34;
ул. Волынская, 7, 7а;
ул. Электросварная, 1-13;
ул. Шаляпина, 2-16, 3-17;
ул. Уссурийская, 1-15, 2-14;
ул. Днепрельстановская, 57-127, 34, 64-146;
ул. Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г;
ул. Большая Диевская, 292, 356-428, 407-453, 541;
ул. Мукачевская, 1-61, 2-42, 52-76;
пер. Тихорецкий, 2-18, 3-19, 27-39;
ул. Базарная, 2-28;
ул. Приморская, 1-18;
ул. Костромская, 1-5;
Центральный район
просп. Д. Яворницкого, 72а / 10, 74, 76
Самарский район
ул. Автодорожная 1-23,2-24,
ул. Живописная 118-178,65-103,103 / 1,
ул. Июльская 4-28,3-17,
ул. Соловьиная 77-163,66-146
ул. Туркменская 127-143,
пер. Стефаника 1-35, 45,
ул. Командира Юнина 81-99,98-114
Амур-Нижнеднепровский район
ул. Бальзаковская 5,16,12;
ул. Береговая 15-127,2-188;
туп. Береговой 2-8;
ул. Величка 2-80,1-73;
ул. Продольная 1-77,2-90;
ул. Прохладная 38-58,41-75;
пер. Прохладный 3-5,4-1;
ул. Подветренная 1-77,2-90
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.
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