В Днепре предупредили о масштабном отключении света: адреса

В понедельник, 23 марта, несколько районов Днепра останутся без света.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре Сусанин

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район

ул. Данила Галицкого, 29, 41, 43, 45, 47, 49, 75;

ул. Данила Галицкого, 8, 9д, 9е, 9ж;

ул. Правобережная, 7-15, 10-34;

ул. Волынская, 7, 7а;

ул. Электросварная, 1-13;

ул. Шаляпина, 2-16, 3-17;

ул. Уссурийская, 1-15, 2-14;

ул. Днепрельстановская, 57-127, 34, 64-146;

ул. Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г;

ул. Большая Диевская, 292, 356-428, 407-453, 541;

ул. Мукачевская, 1-61, 2-42, 52-76;

пер. Тихорецкий, 2-18, 3-19, 27-39;

ул. Базарная, 2-28;

ул. Приморская, 1-18;

ул. Костромская, 1-5;

Центральный район

просп. Д. Яворницкого, 72а / 10, 74, 76

Самарский район

ул. Автодорожная 1-23,2-24,

ул. Живописная 118-178,65-103,103 / 1,

ул. Июльская 4-28,3-17,

ул. Соловьиная 77-163,66-146

ул. Туркменская 127-143,

пер. Стефаника 1-35, 45,

ул. Командира Юнина 81-99,98-114

Амур-Нижнеднепровский район

ул. Бальзаковская 5,16,12;

ул. Береговая 15-127,2-188;

туп. Береговой 2-8;

ул. Величка 2-80,1-73;

ул. Продольная 1-77,2-90;

ул. Прохладная 38-58,41-75;

пер. Прохладный 3-5,4-1;

ул. Подветренная 1-77,2-90

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.

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