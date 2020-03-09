В Днепре предупредили о масштабном отключении света: адреса

Во вторник, 10 марта, несколько районов Днепра останутся без света.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
34 канал
Света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Универсальная, 1-13;
ул. Богомаза, 1-23;
ул. Гринченко, 2-7;
ул. Гражданская, 1-10;
ул. Депутатская, 1-11;
ул. Яхневская, 21-33;
ул. Грабянки, 1-8;
ул. Скворцова, 2-11;
пер. Янтарный, 2, 3;
ул. Кожемяки, 1, 3, 9, 17.
Шевченковский район:
ул. Старокозацкая, 8-18, 17-21;
ул. Короленко, 15-19,8-10;
ул. Троицкая, 12-20,11-17.
Соборный район:
ул. Летчиков, 1-31, 2-40;
ул. Винницкая, 1-29;
ул. Космодемьянской, 4-24, 7-21;
п-к Летчиков, 1-7;
ул. Заньковецкой, 9, 11, 19б, 19в;
ул. Вишни, 1-31, 2-44, 6а, 15а;
п-к Крутая Балка, 11-23, 6-10;
ул. Танкистов, 1-40;
ул. Черняховского, 1-39, 4-48;
ул. Боженко, 25, 27;
ул. Героев Крут, 7, 9;
Новокодакский район:
ул. Алтайская;
ул. Беренга, 2-22, 3-19;
ул. Ковеля, 1, 2, 9, 11, 21, 21а;
ул. Добролюбова, 23-63, 24-70;
ул. Киевская, 21-67;
ул. Докучаева, 8, 10;
ул. Белореченская, 16-68, 33-75;
ул. Демократическая, 1-91, 2-10, 16, 18;
ул. Сумская, 1-23, 2-24;
ул. Вильямса, 95-145;
ул. Василия Стуса, 1-61, 2-60;
ул. Забайкальская, 1-93, 2-84;
ул. Толбухина;
ул. Фермерская, 2г;
ул. Днепросталевская, 57-127, 34, 64-146;
ул. Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г;
ул. Большая Диевская, 292, 356-428, 407-453, 541;
ул. Мукачево, 1-61, 2-42, 52-76;
пер. Тихорецкий, 2-18, 3-19, 27-39;
ул. Базарная, 2-28;
ул. Приморская, 1-18;
ул. Костромская, 1-5.
Самарский район:
ул. Желтоводская, 1-27,2-26;
ул. Наставников, 1-33,2-36;
ул. Подснежников, 1;
ул. Томская, 2-60,9-57а, 61, 1,5,7;
пер. Томский, 2-6,1-19.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что представители компаний-поставщиков универсальных услуг искусственно завышали объемы потребления украинцами электрической энергии, поставляемой по льготным ценам. Электричество затем перепродавалось по рыночным ценам предприятиям промышленности.
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