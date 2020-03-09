В Днепре предупредили о масштабном отключении света: адреса

Во вторник, 10 марта, несколько районов Днепра останутся без света.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света 34 канал

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Универсальная, 1-13;

ул. Богомаза, 1-23;

ул. Гринченко, 2-7;

ул. Гражданская, 1-10;

ул. Депутатская, 1-11;

ул. Яхневская, 21-33;

ул. Грабянки, 1-8;

ул. Скворцова, 2-11;

пер. Янтарный, 2, 3;

ул. Кожемяки, 1, 3, 9, 17.

Шевченковский район:

ул. Старокозацкая, 8-18, 17-21;

ул. Короленко, 15-19,8-10;

ул. Троицкая, 12-20,11-17.

Соборный район:

ул. Летчиков, 1-31, 2-40;

ул. Винницкая, 1-29;

ул. Космодемьянской, 4-24, 7-21;

п-к Летчиков, 1-7;

ул. Заньковецкой, 9, 11, 19б, 19в;

ул. Вишни, 1-31, 2-44, 6а, 15а;

п-к Крутая Балка, 11-23, 6-10;

ул. Танкистов, 1-40;

ул. Черняховского, 1-39, 4-48;

ул. Боженко, 25, 27;

ул. Героев Крут, 7, 9;

Новокодакский район:

ул. Алтайская;

ул. Беренга, 2-22, 3-19;

ул. Ковеля, 1, 2, 9, 11, 21, 21а;

ул. Добролюбова, 23-63, 24-70;

ул. Киевская, 21-67;

ул. Докучаева, 8, 10;

ул. Белореченская, 16-68, 33-75;

ул. Демократическая, 1-91, 2-10, 16, 18;

ул. Сумская, 1-23, 2-24;

ул. Вильямса, 95-145;

ул. Василия Стуса, 1-61, 2-60;

ул. Забайкальская, 1-93, 2-84;

ул. Толбухина;

ул. Фермерская, 2г;

ул. Днепросталевская, 57-127, 34, 64-146;

ул. Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г;

ул. Большая Диевская, 292, 356-428, 407-453, 541;

ул. Мукачево, 1-61, 2-42, 52-76;

пер. Тихорецкий, 2-18, 3-19, 27-39;

ул. Базарная, 2-28;

ул. Приморская, 1-18;

ул. Костромская, 1-5.

Самарский район:

ул. Желтоводская, 1-27,2-26;

ул. Наставников, 1-33,2-36;

ул. Подснежников, 1;

ул. Томская, 2-60,9-57а, 61, 1,5,7;

пер. Томский, 2-6,1-19.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что представители компаний-поставщиков универсальных услуг искусственно завышали объемы потребления украинцами электрической энергии, поставляемой по льготным ценам. Электричество затем перепродавалось по рыночным ценам предприятиям промышленности.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!