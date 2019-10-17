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17 октября • обновлено в 12:58
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В Днепре предупредили о масштабном отключении света: адреса

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В Днепре 18 октября в шести районах отключат свет.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 18 октября

В Днепре отключат свет 18 октября

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Свет отключат по таким адресам:

Новокодакский район:

  • пр-т Металлургов, 12 — 38;

  • ул. Докучаева, 18 — 22, 26, 19 — 27;

  • ул. Героев революции, 25, 26, 27, 28, 30;

  • ул. Фланговая, 9 — 27, 18 — 28;

  • пер. Минеральный, 1 — 13, 2 — 6;

  • ул. Минеральная, 23 — 49, 12 — 34, 1 — 21, 2 — 10;

  • СТ "Коммунальщик";

  • ул. Степная, 7 — 17;

  • СТ "Зеленая волна";

  • пер. Красина, 3 — 9;

  • ул. Ромодановская, 1 — 5, 2 — 14;

  • СТ "Фантазия".

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Аржанова, 5т, 12;

  • ул. Магнитная, 1 — 7, 4 — 18;

  • ул. Знаменская, 4 — 8, 7 — 13;

  • ул. Шостинская, 2 — 14;

  • ул. Ивановская, 10;

  • ул. Самарская, 1 — 7, 8;

  • ул. Доватора, 1 — 7, 6 — 8;

  • ул. Новоселовская, 26 — 32;

  • ул. Андрусенко, 14;

  • ул. Петровской, 13.

Самарский район:

  • ул. Немировича-Данченко, 44 — 56, 26 — 32, 36, 40;

  • ул. Космонавтов, 18 — 26;

  • ул. Гаванская, 1.

Центральный район:

  • ул. Чапленко, 1 — 13, 14;

  • ул. Яворницкого, 102;

  • ул. Вокзальная, 14.

Шевченковский район:

  • ул. Сечевых Стрельцов, 61, 63;

  • ул. Петлюры, 6/1;

  • ул. Харьковская, 3, 4, 4а, 4б, 5, 10, 12;

  • ул. Магдебургского права, 2, 4, 3а;

  • ул. Липинского, 10, 12;

  • пр-т Яворницкого, 46.

Чечеловский район:

  • ул. Малахова, 1 — 85, 2 — 90;

  • ул. Лихачева, 1 — 89, 2 — 92;

  • ул. Пограничная, 44.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром на улице нашли тело мужчины. Труп был повешен на высоковольтной опоре. Погибшему на вид около 30 лет.

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Место
Украина Днепр
Теги
ЖКХ коммунальные услуги
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