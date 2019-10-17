В Днепре предупредили о масштабном отключении света: адреса

В Днепре 18 октября в шести районах отключат свет.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 18 октября http://joyreactor.cc

Свет отключат по таким адресам:

Новокодакский район:

пр-т Металлургов, 12 — 38;

ул. Докучаева, 18 — 22, 26, 19 — 27;

ул. Героев революции, 25, 26, 27, 28, 30;

ул. Фланговая, 9 — 27, 18 — 28;

пер. Минеральный, 1 — 13, 2 — 6;

ул. Минеральная, 23 — 49, 12 — 34, 1 — 21, 2 — 10;

СТ "Коммунальщик";

ул. Степная, 7 — 17;

СТ "Зеленая волна";

пер. Красина, 3 — 9;

ул. Ромодановская, 1 — 5, 2 — 14;

СТ "Фантазия".

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Аржанова, 5т, 12;

ул. Магнитная, 1 — 7, 4 — 18;

ул. Знаменская, 4 — 8, 7 — 13;

ул. Шостинская, 2 — 14;

ул. Ивановская, 10;

ул. Самарская, 1 — 7, 8;

ул. Доватора, 1 — 7, 6 — 8;

ул. Новоселовская, 26 — 32;

ул. Андрусенко, 14;

ул. Петровской, 13.

Самарский район:

ул. Немировича-Данченко, 44 — 56, 26 — 32, 36, 40;

ул. Космонавтов, 18 — 26;

ул. Гаванская, 1.

Центральный район:

ул. Чапленко, 1 — 13, 14;

ул. Яворницкого, 102;

ул. Вокзальная, 14.

Шевченковский район:

ул. Сечевых Стрельцов, 61, 63;

ул. Петлюры, 6/1;

ул. Харьковская, 3, 4, 4а, 4б, 5, 10, 12;

ул. Магдебургского права, 2, 4, 3а;

ул. Липинского, 10, 12;

пр-т Яворницкого, 46.

Чечеловский район:

ул. Малахова, 1 — 85, 2 — 90;

ул. Лихачева, 1 — 89, 2 — 92;

ул. Пограничная, 44.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром на улице нашли тело мужчины. Труп был повешен на высоковольтной опоре. Погибшему на вид около 30 лет.

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