В Днепре предупредили о масштабном отключении света: адреса

В Днепре 18 октября в шести районах отключат свет.
Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 18 октября
http://joyreactor.cc
Свет отключат по таким адресам:
Новокодакский район:
пр-т Металлургов, 12 — 38;
ул. Докучаева, 18 — 22, 26, 19 — 27;
ул. Героев революции, 25, 26, 27, 28, 30;
ул. Фланговая, 9 — 27, 18 — 28;
пер. Минеральный, 1 — 13, 2 — 6;
ул. Минеральная, 23 — 49, 12 — 34, 1 — 21, 2 — 10;
СТ "Коммунальщик";
ул. Степная, 7 — 17;
СТ "Зеленая волна";
пер. Красина, 3 — 9;
ул. Ромодановская, 1 — 5, 2 — 14;
СТ "Фантазия".
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Аржанова, 5т, 12;
ул. Магнитная, 1 — 7, 4 — 18;
ул. Знаменская, 4 — 8, 7 — 13;
ул. Шостинская, 2 — 14;
ул. Ивановская, 10;
ул. Самарская, 1 — 7, 8;
ул. Доватора, 1 — 7, 6 — 8;
ул. Новоселовская, 26 — 32;
ул. Андрусенко, 14;
ул. Петровской, 13.
Самарский район:
ул. Немировича-Данченко, 44 — 56, 26 — 32, 36, 40;
ул. Космонавтов, 18 — 26;
ул. Гаванская, 1.
Центральный район:
ул. Чапленко, 1 — 13, 14;
ул. Яворницкого, 102;
ул. Вокзальная, 14.
Шевченковский район:
ул. Сечевых Стрельцов, 61, 63;
ул. Петлюры, 6/1;
ул. Харьковская, 3, 4, 4а, 4б, 5, 10, 12;
ул. Магдебургского права, 2, 4, 3а;
ул. Липинского, 10, 12;
пр-т Яворницкого, 46.
Чечеловский район:
ул. Малахова, 1 — 85, 2 — 90;
ул. Лихачева, 1 — 89, 2 — 92;
ул. Пограничная, 44.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром на улице нашли тело мужчины. Труп был повешен на высоковольтной опоре. Погибшему на вид около 30 лет.
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