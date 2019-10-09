В Днепре предупредили о масштабном отключении света: адреса

В Днепре 10 октября в семи районах не будет света.
Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по таким адресам:
В Днепре предупредили о масштабном отключении света
Наша Газета
Амур-Нижнеднепровский район:
пер. Крушельницькой, 5, 7;
ул. Богомаза, 188а, 188б, 188в, 188г, 188д, 192.
Индустриальный район:
ул. Кильченская, 3;
ул. Криничная, 49;
пр. Слобожанский, 99;
ул. Осенняя, 2д, 4.
Центральный район:
ул. Рабочая, 1 — 17;
ул. Канатная, 44 — 122;
ул. Аптекарская балка, 48 — 90, 5 — 9, 15 — 89;
ул. Кавалерийская, 28 — 44;
ул. Кабардинская, 1 — 17.
Новокодакский район:
ул. Марии Гринченко, 29, 30;
пер. Скадовского, 2, 3, 5;
ул. Квитки-Основьяненко, 14 — 22;
ул. Кайдакская, 10 — 34, 21 — 43;
ул. Платона, 26 — 50, 27 — 51;
ул. Павла Бута, 9 — 27, 24 — 46;
ул. Куренная, 1 — 41, 2 — 28.
Соборный район:
ул. Вишни;
ул. Марии Заньковецкой;
ул. Боженко;
ул. Лизы Чайкиной;
ул. Панфилова;
ул. Александра Матросова;
ул. Снайперская.
Самарский район:
ул. Дубининская, 1 — 31, 2;
ул. Белокамянная, 1 — 23, 2 — 16, 3а;
ул. Чаплинская, 3 — 75, 2 — 34, 4а;
ул. Производственная, 7.
Чечеловский район:
туп. Школьный, 1 — 7, 2 — 72;
ул. Ставропольская, 2 — 46, 3 — 63;
ул. Тупиковая, 2 — 16, 1, 3, 5;
пр. Металлургов, 1 — 99;
ул. Жертв революции, 29 — 31.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь на среду, 9 октября, полиция устроила погоню за вооруженными преступниками по улицам Днепра. Правоохранители преследовали подозреваемых в избиении таксиста и угоне автомобиля,
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