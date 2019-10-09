В Днепре предупредили о масштабном отключении света: адреса

В Днепре 10 октября в семи районах не будет света.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по таким адресам:

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В Днепре предупредили о масштабном отключении света Наша Газета

Амур-Нижнеднепровский район:

пер. Крушельницькой, 5, 7;

ул. Богомаза, 188а, 188б, 188в, 188г, 188д, 192.

Индустриальный район:

ул. Кильченская, 3;

ул. Криничная, 49;

пр. Слобожанский, 99;

ул. Осенняя, 2д, 4.

Центральный район:

ул. Рабочая, 1 — 17;

ул. Канатная, 44 — 122;

ул. Аптекарская балка, 48 — 90, 5 — 9, 15 — 89;

ул. Кавалерийская, 28 — 44;

ул. Кабардинская, 1 — 17.

Новокодакский район:

ул. Марии Гринченко, 29, 30;

пер. Скадовского, 2, 3, 5;

ул. Квитки-Основьяненко, 14 — 22;

ул. Кайдакская, 10 — 34, 21 — 43;

ул. Платона, 26 — 50, 27 — 51;

ул. Павла Бута, 9 — 27, 24 — 46;

ул. Куренная, 1 — 41, 2 — 28.

Соборный район:

ул. Вишни;

ул. Марии Заньковецкой;

ул. Боженко;

ул. Лизы Чайкиной;

ул. Панфилова;

ул. Александра Матросова;

ул. Снайперская.

Самарский район:

ул. Дубининская, 1 — 31, 2;

ул. Белокамянная, 1 — 23, 2 — 16, 3а;

ул. Чаплинская, 3 — 75, 2 — 34, 4а;

ул. Производственная, 7.

Чечеловский район:

туп. Школьный, 1 — 7, 2 — 72;

ул. Ставропольская, 2 — 46, 3 — 63;

ул. Тупиковая, 2 — 16, 1, 3, 5;

пр. Металлургов, 1 — 99;

ул. Жертв революции, 29 — 31.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь на среду, 9 октября, полиция устроила погоню за вооруженными преступниками по улицам Днепра. Правоохранители преследовали подозреваемых в избиении таксиста и угоне автомобиля,

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