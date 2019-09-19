В Днепре предупредили о масштабном отключении света 20 сентября: адреса

В Днепре 20 сентября не будет света в нескольких районах.
Электроснабжение отключат из-за технического обслуживания контактных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Днепровские электросети".
Света не будет по таким адресам:
Отключение света в Днепре
odessa-life.od.ua
Самарский район:
ул. Молодогвардейская, 1, ЧАО "ДКХК";
ул. Молодогвардейская, 32д, ООО "Магрок";
ул. Малиновского, 140, ООО "УСПОТ ЛТД";
ул. Малиновского, 124, ООО "Синтез";
ул. Молодогвардейская, 32, ЧП Кониченко А. М;
ул. Малиновского, 130, ООО "Бiлар";
ул. Малиновского, 32, ЧП Зуйков.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Богомаза, 60 — 84, 61 — 85;
туп. Орельский, 2 — 12, 1 — 3;
ул. Парниковя, 23;
ул. Янтарная, 20, 22, 24, 26;
ул. Богомаза, 54;
ул. Будапештская, 7, 10;
ул. Каменского, 1 — 7;
ул. Дружная, 1 — 37;
ул. Трубы, 1 — 28;
ул. Ломоносова, 2 — 15;
ул. Мелиоративная, 7 — 16;
ул. Никитинская, 1 — 16;
ул. Мольера, 1 — 18;
ул. Радужная, 2;
ул. Мирошниченко, 1 — 16;
ул. Спартака, 2;
ул. Универсальная, 21 — 69;
ул. Федеративная, 12 — 16;
ул. Янтарная, 28 — 65;
ул. Солончаковая, 1 — 99, 6 — 88;
ул. Гринченко, 1 — 119, 4 — 54;
ул. Гагринская, 1 — 71, 2 — 82;
ул. Трипольськая, 1 — 15, 2 — 4;
пер. Солончаковый, 1 — 15, 4 — 18;
пер. Семипалатинский, 1;
ул. Циолковского, 2 — 26, 1 — 19;
пер. Янтарный, 5 — 35, 4 — 28.
Соборный район:
ул. Гончара, 8 — 20, 32;
ул. Паторжинского, 7, 9;
ул. Жуковского, 25 — 33, 35а;
ул. Чернышевского, 24.
Новокодакский район:
ул. Кондратюка, 108, 110;
пер. Брянский, 2 — 22, 3 — 17;
ул. Гайдамакская, 1 — 39, 2 — 32;
ул. Первомайская, 2 — 46, 3 — 45;
ул. Большая Диевская, 261 — 271, 262 — 264.
Чечеловский район:
ул. Васильковская, 1 — 21, 2 — 16;
ул. Аптекарская Балка, 1 — 145, 30 — 116;
пер. Токарный, 2 — 20, 1 — 41.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре отменят две популярные маршрутки. Решение о ликвидации маршруток планируется вынести на заседание городского исполкома в Днепре. Изменения коснутся и другого транспорта.
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