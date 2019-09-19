В Днепре предупредили о масштабном отключении света 20 сентября: адреса

В Днепре 20 сентября не будет света в нескольких районах.

Электроснабжение отключат из-за технического обслуживания контактных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Днепровские электросети".

Света не будет по таким адресам:

Отключение света в Днепре odessa-life.od.ua

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Самарский район:

ул. Молодогвардейская, 1, ЧАО "ДКХК";

ул. Молодогвардейская, 32д, ООО "Магрок";

ул. Малиновского, 140, ООО "УСПОТ ЛТД";

ул. Малиновского, 124, ООО "Синтез";

ул. Молодогвардейская, 32, ЧП Кониченко А. М;

ул. Малиновского, 130, ООО "Бiлар";

ул. Малиновского, 32, ЧП Зуйков.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Богомаза, 60 — 84, 61 — 85;

туп. Орельский, 2 — 12, 1 — 3;

ул. Парниковя, 23;

ул. Янтарная, 20, 22, 24, 26;

ул. Богомаза, 54;

ул. Будапештская, 7, 10;

ул. Каменского, 1 — 7;

ул. Дружная, 1 — 37;

ул. Трубы, 1 — 28;

ул. Ломоносова, 2 — 15;

ул. Мелиоративная, 7 — 16;

ул. Никитинская, 1 — 16;

ул. Мольера, 1 — 18;

ул. Радужная, 2;

ул. Мирошниченко, 1 — 16;

ул. Спартака, 2;

ул. Универсальная, 21 — 69;

ул. Федеративная, 12 — 16;

ул. Янтарная, 28 — 65;

ул. Солончаковая, 1 — 99, 6 — 88;

ул. Гринченко, 1 — 119, 4 — 54;

ул. Гагринская, 1 — 71, 2 — 82;

ул. Трипольськая, 1 — 15, 2 — 4;

пер. Солончаковый, 1 — 15, 4 — 18;

пер. Семипалатинский, 1;

ул. Циолковского, 2 — 26, 1 — 19;

пер. Янтарный, 5 — 35, 4 — 28.

Соборный район:

ул. Гончара, 8 — 20, 32;

ул. Паторжинского, 7, 9;

ул. Жуковского, 25 — 33, 35а;

ул. Чернышевского, 24.

Новокодакский район:

ул. Кондратюка, 108, 110;

пер. Брянский, 2 — 22, 3 — 17;

ул. Гайдамакская, 1 — 39, 2 — 32;

ул. Первомайская, 2 — 46, 3 — 45;

ул. Большая Диевская, 261 — 271, 262 — 264.

Чечеловский район:

ул. Васильковская, 1 — 21, 2 — 16;

ул. Аптекарская Балка, 1 — 145, 30 — 116;

пер. Токарный, 2 — 20, 1 — 41.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре отменят две популярные маршрутки. Решение о ликвидации маршруток планируется вынести на заседание городского исполкома в Днепре. Изменения коснутся и другого транспорта.

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