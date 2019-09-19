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19 сентября • обновлено в 15:02
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В Днепре предупредили о масштабном отключении света 20 сентября: адреса

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В Днепре 20 сентября не будет света в нескольких районах.

Электроснабжение отключат из-за технического обслуживания контактных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Днепровские электросети".

Света не будет по таким адресам:

Отключение света в Днепре

Отключение света в Днепре

odessa-life.od.ua

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Самарский район:

  • ул. Молодогвардейская, 1, ЧАО "ДКХК";

  • ул. Молодогвардейская, 32д, ООО "Магрок";

  • ул. Малиновского, 140, ООО "УСПОТ ЛТД";

  • ул. Малиновского, 124, ООО "Синтез";

  • ул. Молодогвардейская, 32, ЧП Кониченко А. М;

  • ул. Малиновского, 130, ООО "Бiлар";

  • ул. Малиновского, 32, ЧП Зуйков.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Богомаза, 60 — 84, 61 — 85;

  • туп. Орельский, 2 — 12, 1 — 3;

  • ул. Парниковя, 23;

  • ул. Янтарная, 20, 22, 24, 26;

  • ул. Богомаза, 54;

  • ул. Будапештская, 7, 10;

  • ул. Каменского, 1 — 7;

  • ул. Дружная, 1 — 37;

  • ул. Трубы, 1 — 28;

  • ул. Ломоносова, 2 — 15;

  • ул. Мелиоративная, 7 — 16;

  • ул. Никитинская, 1 — 16;

  • ул. Мольера, 1 — 18;

  • ул. Радужная, 2;

  • ул. Мирошниченко, 1 — 16;

  • ул. Спартака, 2;

  • ул. Универсальная, 21 — 69;

  • ул. Федеративная, 12 — 16;

  • ул. Янтарная, 28 — 65;

  • ул. Солончаковая, 1 — 99, 6 — 88;

  • ул. Гринченко, 1 — 119, 4 — 54;

  • ул. Гагринская, 1 — 71, 2 — 82;

  • ул. Трипольськая, 1 — 15, 2 — 4;

  • пер. Солончаковый, 1 — 15, 4 — 18;

  • пер. Семипалатинский, 1;

  • ул. Циолковского, 2 — 26, 1 — 19;

  • пер. Янтарный, 5 — 35, 4 — 28.

Соборный район:

  • ул. Гончара, 8 — 20, 32;

  • ул. Паторжинского, 7, 9;

  • ул. Жуковского, 25 — 33, 35а;

  • ул. Чернышевского, 24.

Новокодакский район:

  • ул. Кондратюка, 108, 110;

  • пер. Брянский, 2 — 22, 3 — 17;

  • ул. Гайдамакская, 1 — 39, 2 — 32;

  • ул. Первомайская, 2 — 46, 3 — 45;

  • ул. Большая Диевская, 261 — 271, 262 — 264.

Чечеловский район:

  • ул. Васильковская, 1 — 21, 2 — 16;

  • ул. Аптекарская Балка, 1 — 145, 30 — 116;

  • пер. Токарный, 2 — 20, 1 — 41.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре отменят две популярные маршрутки. Решение о ликвидации маршруток планируется вынести на заседание городского исполкома в Днепре. Изменения коснутся и другого транспорта.

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Место
Украина Днепр
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