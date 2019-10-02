В Днепре представили нового руководителя Национальной гвардии: что известно

В Днепре 2 октября состоялась торжественная церемония назначения руководителя Центрального территориального управления Нацгвардии.

Им стал генерал-лейтенант Владимир Гордейчук, которого представил командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

В Днепре представили нового руководителя Национальной гвардии Коллаж

Владимир Гордейчук в 1996 году окончил Киевский институт Военно-Воздушных Сил Украины, а в 2012 получил диплом магистра Академии внутренних войск МВД Украины. Прошел все основные командирские должности от командира взвода до командира полка, заместителя начальника территориального управления Национальной гвардии Украины — начальника штаба, начальника Западного территориального управления.

Гордейчук выполнял конституционный долг в зоне проведения АТО, вместе с подчиненным личным составом воинской части 3036 принимал участие в зачистке городов Луганской области от незаконных вооруженных формирований, в частности города Лисичанск.

За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, Владимир Гордейчук награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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